Lascia il Milan e firma con la big europea: nuovo dirigente

Il Milan ha perso figure importanti nelle ultime settimane e ora c’è chi è già pronto a rimettersi in gioco lontano dai rossoneri.

La dirigenza del Milan ha deciso di dire addio allo zoccolo duro degli ultimi anni: da Paolo Maldini a Zlatan Ibrahimovic, passando per Frederic Massara, in casa rossonera c’è stata una rivoluzione totale, che ancora non è terminata. Gerry Cardinale ha deciso di affidarsi a uomini di sua fiducia e scalzare il vecchio corso.

La tifoseria e parte della rosa non hanno reagito bene all’addio dei veterani ma per la società è tempo di avviare un nuovo corso. Ci sono ancora molte cose da fare al Milan per tornare ad essere perfetti ma ora è iniziata la nuova era con tanto entusiasmo.

Milan, addio e nuovo inizio: è pronto a ricominciare

In casa Milan si sta parlando del futuro della società e della squadra e si è creata una vera e propria spaccatura con il passato. Prima che ci fossero guai difficili da sistemare, GerryCardinale ha deciso di cambiare per intero la dirigenza dell’area sportiva e ha deciso di salutare Paolo Maldini e Frederic Massara. E con loro ha detto addio anche Zlatan Ibrahimovic che nell’ultima stagione non è mai stato al pieno della sua forma fisica.

L’addio di Maldini ha lasciato grande vuoto a Milanello, soprattutto tra i calciatori di vecchia data che lo hanno sempre seguito come una guida sotto ogni punto di vista.

E ora proprio l’ex dirigente rossonero è pronto a ricominciare, stringendo un accordo con un’altra big europea.

Addio Maldini, sulle sue tracce c’è il PSG

Paolo Maldini ha lasciato il Milan e ora può iniziare una grande avventura al PSG. Nei suoi anni rossoneri si è dimostrato capace di essere decisivo e fondamentale sia nelle scelte di calciomercato ma anche nel rapporto con i calciatori e con l’intero spogliatoio. Nei momenti di difficoltà ci si è affidati alla sua esperienza e alla sua sapienza per trovare lo sprint per ripartire.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il PSG vuole Maldini. L’ex dirigente rossonero è considerato una delle figure più influenti del calcio mondiale e anche in un ambiente complesso come quello parigino potrebbe fare la differenza.

Con l’esonero di Luis Campos, il PSG punterà tutto su Paolo Maldini. Al momento ci sono solo interessamenti e sondaggi ma non è da escludere che nelle prossime settimane si stringerà l’accordo e inizierà una nuova era.

Maldini al PSG? Ci pensa anche l’Italia

Maldini al PSG è un’idea di Nasser Al-Khelaifi che ha intenzione di migliorare anche il parco dirigenziale per far crescere il club che, invece, negli ultimi anni non è riuscito a fare il salto di qualità definitivo.

Nel futuro di Maldini, però, c’è anche una possibilità legata all’Italia. La FIGC sta riordinando l’asset dirigenziale per il futuro e Gravina sta pensando alla figura di Maldini che sarebbe perfetta per lo sviluppo delle nazionali.