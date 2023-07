Maldini torna in Italia dopo il Milan: nuovo accordo

Paolo Maldini ha lasciato il Mlan tra mille polemiche e ora è già pronto a ricominciare: scelto per un nuovo ruolo, torna in Italia.

L’ex dirigente del Milan non ha deciso se fermarsi per almeno una stagione o ricominciare subito ma con il giusto progetto e le giuste basi economiche potrebbe ripartire immediatamente. L’addio con il Milan è stato tutt’altro che tranquillo: con la società si è rotto un rapporto che sembrava roseo e ora è tempo di ricominciare un’altra vita.

Paolo Maldini è pronto a rimettersi in gioco a grandi livelli doop l’avventura al Milan. È stato uno dei dirigenti più importanti e influenti dell’ultimo decennio in Serie A ma non è bastato per continuare il rapporto di fiducia con RedBird.

Milan, Maldini pronto a ricominciare dopo l’addio al Milan

Il Milan ha iniziato una nuova stagione dopo l’addio a Paolo Maldini e Frederic Massara. I rossoneri hanno deciso di cambiare il perno portante della dirigenza per iniziare un nuovo progetto e mettere in piedi una nuova strada da percorrere. Certamente non sarà facile riuscire a gestire tutto al meglio ma con le nuove personalità ora in dirigenza potrebbe esserci l’inizio di una nuova era.

L’addio di Maldini al Milan è stato accolto con poco entusiasmo dal popolo rossonero che non ha ancora digerito le modalità di separazione. Il futuro è stato affidato a Giorgio Furlano e a Geoffrey Moncada e ora è già tempo di ricominciare.

Paolo Maldini ha detto addio al Milan e può già firmare un altro accordo importante.

FIGC, Maldini è un’idea per la dirigenza

Paolo Maldini ha scritto la storia del Milan ma è anche stato parte integrante della storia della Nazionale italiana, oltre che dell’intera Italia calcistica. E per questo motivo nel suo futuro potrebbe esserci la prima, grande, esperienza come dirigente della FIGC.

Secondo quanto riferisce corrieredellosport.it, la FIGC sta pensando di tesserare Paolo Maldini come nuovo dirigente. Le consultazioni per il nuovo capo delegazione sono in corso e ci sono quattro grandi nomi pronti a darsi battagli per prendere il posto in dirigenza.

Tra i papabili ci sono Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, Lele Oriali e Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan, licenziato nelle scorse settimane dal club rossonero può intraprendere la nuova carriera in nazionale.

