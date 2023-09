Inter, Inzaghi lo fa fuori: niente Champions e cessione a gennaio

La stagione è appena incominciata, ma in casa Inter si starebbe iniziando già a programmare il futuro. Oggi Simone Inzaghi ha infatti preso una decisione importante, che andrà decisamente ad incidere sui piani della società in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

Nel diramare la lista dei 25 che parteciperanno alla campagna europea dell’Inter in questa stagione, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare fuori uno che già nel corso di questa estate sembrava potessero rimanere rilegato ai margini del progetto tecnico nerazzurro.

Escludendolo, alla fine, non è stato fatto altro che confermare quanto dunque già ipotizzato nel corso di quest’estate, e ciò porterà il giocatore, quasi sicuramente, a lasciare l’Inter il prossimo gennaio.

Inter, escluso dalla lista Champions: Inzaghi ha deciso

Giovedì mattina l’Inter ha scoperto le sue avversarie in Champions League, ovvero Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. A differenza degli ultimi anni l’urna di Nyon ha decisamente sorriso questa volta al Biscione che, vice campione d’Europa in carica, ha intenzione di emulare il percorso della passata stagione.

A differenza di un anno fa, però, l’impressione è che la rosa di Simone Inzaghi si sia decisamente rinforzata, nonostante il mercato abbia lasciato presagire tutt’altro, e dunque la vittoria finale potrebbe essere addirittura anche un obiettivo concreto. Per farlo c’è bisogno ovviamente dell’apporto dei migliori giocatori, motivo per il quale l’allenatore dell’Inter avrebbe riflettuto a lungo prima di pubblicare -ed ufficializzare- la lista UEFA del club nerazzurro per la prossima Champions League. Tanti ballottaggi erano rimasti in piedi sino a poche ore fa, con Inzaghi ancora abbastanza indeciso, ma alla fine ogni nodo è stato definitivamente sciolto.

A confermare anche quelle che sono state le indiscrezioni di quest’estate, Stefano Sensi è oramai sempre più ai margini del progetto tecnico dell’Inter. Il centrocampista ex Monza è stato infatti escluso anche dalla lista Champions del biscione, che così facendo lascia intendere di non voler più puntare sul classe ’95.

Inter, Sensi escluso dalla lista Champions: futuro lontano da Milano

Con l’esclusione dalla lista Champions dell’Inter potremmo dire che il futuro di Stefano Sensi è lontano da Milano. Provato a piazzare in uno scambio col Sassuolo per Maxime Lopez negli ultimi giorni di calciomercato, l’ex Monza è rimasto alla Pinetina consapevole però di non avere tante chance di poter dire -finalmente- la sua in nerazzurro.

Una sua cessione a gennaio è dunque cosa praticamente scontata, ora bisognerà solo capire dove potrà andare a finire. Il Sassuolo potrebbe essere una soluzione più che plausibile, oltre che romantica, ma forse c’è ancora troppo tempo davanti prima di poter tirare le somme su cosa ne sarà di Stefano Sensi.

Sensi escluso, ci sono tutti i nuovi acquisti dell’Inter

Simone Inzaghi ha deciso di fare a meno di Stefano Sensi per la prossima Champions League ma non dei nuovi arrivati in casa Inter. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha inserito nella mischia tutti, a partire dall’ultimo arrivato Klaassen, utile alla causa considerata la sua esperienza internazionale, passando per Pavard, Thuram e Sommer. L’Inter è ora pronta per la sua nuova stagione europea, con ben dodici volti nuovi rispetto alla passata.