La Roma ha intenzione di sfruttare al meglio questa sosta nazionali per ripartire da zero dalla quarta giornata di campionato, iniziando a conquistare quei punti che nelle prime tre sono incredibilmente mancati.

Dal rientro dalle nazionali Mourinho avrà il compito di preparare non solo il campionato ma anche l’Europa League, considerato che nella settimana del 18 c’è anche l’esordio in questa competizione europea. L’intenzione è quella di affrontarla al meglio per provare a vincerla dopo esserci andato vicinissimo nella scorsa stagione, e le carte in regola per farlo ci sono tutte, considerati quelli che saranno i giocatori che partiranno per questa campagna continentale.

La lista UEFA della Roma è infatti praticamente pronta, manca solo l’ufficialità, ma stando alle ultime notizie ci dovrebbe essere più di qualche sorpresa. Mourinho avrebbe infatti escluso da questa due dei nuovi acquisti della Lupa a causa di Romelu Lukaku.

Roma, Mou li ha esclusi dalla lista UEFA: tifosi spiazzati

Questo inizio di stagione potrebbe portare José Mourinho a non essere più intoccabile dalle parti di Roma. Il solo punto conquistato in tre partite di campionato fa infatti preoccupare dirigenza e piazza, che in caso di mancata risposta della squadra dal rientro delle nazionali potrebbe perdere la pazienza.

Nel frattempo la programmazione della stagione va avanti, dato che stiamo solo all’inizio, e la priorità di Mourinho di questi giorni è la redazione della lista UEFA. Sono tanti i giocatori validi presenti in rosa in questa stagione, e se fosse per lui lo Special One se li porterebbe tutti dietro, ma la Roma ha alcuni vincoli da dover rispettare che la portano incredibilmente a dover fare a meno anche di alcuni top player. A fronte di questo Mourinho ha ragionato insieme al suo staff a lungo nel corso di questi giorni, prendendo una decisione che sicuramente farà storcere il naso ai tifosi giallorossi.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, la Roma escluderà dalla lista UEFA i due nuovi acquisti Kristensen e Azmoun. Tutta colpa di Lukaku.

Roma, Kristensen ed Azmoun esclusi dalla lista UEFA: il motivo

La Roma ha deciso di escludere Kristensen ed Azmoun dalla lista UEFA, tutto questo per colpa di Lukaku. L’ingaggio del belga ha avuto infatti un impatto importante sulla lista A per i giallorossi che, per il settlement agreement pattuito con la UEFA, sono soggetti al transfer balance.

Essenzialmente la Roma ha l’obbligo di presentare una lista UEFA per la stagione 2023/24 dal valore della rosa pari a quello della scorsa, e per inserire Lukaku in questa l’unica soluzione plausibile, per l’appunto, è stata quella di “sacrificare” Kristensen ed Azmoun che, sicuramente, non l’avranno presa benissimo.

Roma, esclusi due nuovi per Lukaku: presenti tutti gli altri, con tanto di infortunati

Fra i nuovi acquisti della Roma solo Kristensen ed Azmoun sono stati esclusi, dato che i vari Paredes, Ndicka, Sanches, Aouar e, per l’appunto, Lukaku, figurano nella lista dei 25 scelti da Mourinho per la prossima Europa League. In questa, per sopperire al sacrificio dei due nuovi arrivati, lo Special One ha deciso di inserire anche gli infortunati Kumbulla e Abraham che, presumibilmente, faranno solo numero.