La Roma gli dice addio: chiusa a 20 milioni

Niente da fare per la Roma. L’obiettivo della squadra di Mourinho sembra essere ormai sfumato, si muove per circa 20 milioni di euro.

Come è noto la Roma in queste settimane è alla ricerca di un doppio colpo per accontentare José Mourinho, che chiede ancora rinforzi per poter affrontare la nuova stagione al meglio. Il portoghese vuole a tutti i costi un centrocampista dinamico ed un attaccante di spessore.

Priorità assoluta al centravanti, visto che al momento nella rosa della Roma c’è solo Andrea Belotti che può ricoprire questo ruolo e viene anche da una stagione decisamente negativo in fatto di realizzazioni. Mentre Tammy Abraham sarà fermo ai box almeno fino a marzo 2024 per via della grave rottura del legamento crociato al ginocchio.

Tra i tanti nomi sondati e visionati da Tiago Pinto, general manager della Roma, c’era anche un attaccante di origine africana che ha fatto molto bene nell’ultima stagione, mettendosi in mostra anche nelle competizioni europee. Un calciatore che la squadra di Mourinho ha anche affrontato nella stagione 2021-2022.

Boniface osservato dalla Roma, ma andrà al Bayer Leverkusen

Il calciatore visionato da vicino dalla Roma per l’attacco è Victor Boniface. Si tratta di un centravanti nigeriano, classe 2000, che si è fatto ben notare come punta di diamante della squadra rivelazione dell’ultima Europa League.

Ovvero l’Union Saint Gilloise, piccolo club belga che è riuscito ad arrivare fino ai quarti di finale della competizione. Eliminato poi dal Bayer Leverkusen, proprio il club che sembra oggi in pole per acquistare Boniface. Dalla Germania la stampa è sicura: il nigeriano 23enne dovrebbe a breve trasferirsi dalle ‘Aspirine’ per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Un bel colpo di prospettiva del Leverkusen, che lo strappa alla concorrenza dell’Everton e anche della Roma, che però al momento non può permettersi esborsi così elevati per rinforzare il proprio reparto offensivo. I giallorossi come detto lo avevano già affrontato in Conference League, quando Boniface giocava nel Bodo/Glimt di Solbakken.

Il vero colpaccio lo ha fatto però l’Union Saint Gilloise. Infatti la società belga lo ha acquistato nel 2022 dal Bodo per soli 2 milioni di euro ed ora è pronta a cederlo a dieci volte tanto. Una plusvalenza super per questo sorprendente club che ha avuto la prontezza di credere Boniface, autore lo scorso anno di 13 gol tra campionato e coppe.

La Roma intanto proseguirà a monitorare la situazione dei due obiettivi prioritari in attacco. Ovvero Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, entrambi però in fase di stallo.