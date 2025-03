Inter nei guai, Zielinski va ko: stop lungo per lui

L’Inter si trova ad affrontare una situazione delicata a causa dell’infortunio occorso a Piotr Zielinski durante la recente partita contro il Monza.

Il centrocampista polacco, entrato al 25′ del secondo tempo in sostituzione di Henrikh Mkhitaryan, ha dovuto abbandonare il campo dopo soli tre minuti a causa di un problema al polpaccio destro.

Le prime impressioni non sono rassicuranti: si teme uno stop medio-lungo per il giocatore, che ha lasciato lo stadio con l’ausilio delle stampelle.

Zielinski ha avvertito un forte dolore al polpaccio dopo uno scatto, costringendo l’allenatore Simone Inzaghi a sostituirlo immediatamente con Joaquín Correa. Questo incidente rappresenta il terzo infortunio muscolare per il polacco in questa stagione: aveva già subito problemi durante il ritiro estivo, saltando la prima partita contro il Genoa, e un altro infortunio a ottobre, che lo aveva tenuto fuori nella sfida contro la Roma. In totale, Zielinski ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni, di cui 14 da titolare, segnando due gol, entrambi su rigore contro la Juventus in campionato.

La possibile assenza prolungata di Zielinski rappresenta una sfida significativa per l’Inter, soprattutto in vista degli imminenti impegni cruciali. La squadra nerazzurra è attesa dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord e da una delicata trasferta a Bergamo contro l’Atalanta in campionato. L’assenza di un centrocampista della qualità e dell’esperienza di Zielinski potrebbe influire sulla fluidità del gioco e sulla capacità di controllo del centrocampo.

L’infortunio di Zielinski si aggiunge a una lista di indisponibili che potrebbe complicare le scelte di Inzaghi. In particolare, le condizioni di Federico Dimarco e Nicola Zalewski destano preoccupazione: entrambi non saranno disponibili per la sfida contro il Feyenoord e restano in dubbio per la partita contro l’Atalanta. Questa situazione obbliga l’allenatore a rivedere le strategie e a valutare soluzioni alternative per mantenere l’equilibrio della squadra.

Notizie rassicuranti su Lautaro Martinez

In un contesto segnato da infortuni, arriva una nota positiva riguardante Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro aveva accusato un affaticamento ai flessori della coscia sinistra al termine della partita contro il Monza, ma gli esami hanno escluso lesioni significative. Lautaro sarà quindi disponibile per la sfida di Champions League contro il Feyenoord, garantendo all’Inter una presenza fondamentale in attacco.

Al termine della partita contro il Monza, Simone Inzaghi ha espresso preoccupazione per l’infortunio di Zielinski, dichiarando: “Credo che Zielinski lo perderemo per un po’”. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del centrocampista nel suo schema tattico e ha manifestato l’auspicio di un recupero rapido, pur consapevole della gravità della situazione.

L’Inter dovrà affrontare le prossime settimane con una rosa ridotta, cercando di sopperire alle assenze con l’adattamento tattico e la valorizzazione delle risorse disponibili. La profondità della rosa e la capacità di adattamento saranno cruciali per mantenere competitività sia in campionato che in Europa. La società e lo staff medico lavoreranno per garantire un recupero ottimale a Zielinski, nella speranza di riaverlo in campo nel minor tempo possibile.

L’infortunio di Piotr Zielinski rappresenta un duro colpo per l’Inter in un momento cruciale della stagione. La squadra dovrà dimostrare resilienza e capacità di adattamento per superare le difficoltà legate alle assenze e continuare il percorso sia in Serie A che in Champions League. La gestione oculata delle risorse e l’unità del gruppo saranno determinanti per affrontare le sfide imminenti con successo.