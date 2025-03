Chi sostituirà Thiago Motta? Gasperini in pole per la Juventus

La Juventus sta attraversando un periodo di profonda riflessione riguardo alla guida tecnica della squadra, soprattutto dopo la pesante sconfitta interna per 4-0 subita contro l’Atalanta il 9 marzo 2025.

Questo risultato ha messo in discussione la posizione dell’attuale allenatore, Thiago Motta, e ha alimentato le speculazioni su un possibile cambio in panchina. Tra i nomi più accreditati per la sua sostituzione emerge quello di Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta.

Gian Piero Gasperini, 67 anni, vanta una lunga carriera nel calcio italiano. Dopo aver iniziato come allenatore nelle giovanili della Juventus dal 1994 al 2003, ha guidato diverse squadre, tra cui Crotone e Genoa, prima di approdare all’Atalanta nel 2016. Con la squadra bergamasca, Gasperini ha ottenuto risultati straordinari, portandola stabilmente nelle posizioni di vertice della Serie A e raggiungendo traguardi importanti in Europa. Il suo stile di gioco offensivo e la capacità di valorizzare giovani talenti lo hanno reso uno degli allenatori più apprezzati del panorama calcistico italiano.

Il legame tra Gasperini e la Juventus non è una novità. Oltre alla sua esperienza come allenatore delle giovanili bianconere, il tecnico ha sempre manifestato un forte attaccamento alla società torinese. In passato, il suo nome è stato più volte accostato alla panchina della Juventus, ma senza mai concretizzarsi in un ingaggio. Ora, con la situazione attuale, molti ritengono che sia giunto il momento ideale per questo connubio.

Nonostante le voci sul suo possibile approdo alla Juventus, Gasperini ha mantenuto un profilo basso nelle dichiarazioni pubbliche. Dopo la vittoria contro i bianconeri, il tecnico ha evitato di alimentare le speculazioni, concentrandosi sul presente e sugli obiettivi dell’Atalanta. Tuttavia, alcuni episodi, come l’acceso scambio con un giornalista nel post-partita, hanno evidenziato la tensione del momento.

Le alternative a Gasperini

Oltre a Gasperini, la dirigenza juventina sta valutando altri profili per la panchina. Tra questi, spiccano i nomi di Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e attualmente libero dopo l’esperienza al Tottenham, e Roberto De Zerbi, che sta facendo molto bene alla guida del Marsiglia. Tuttavia, la candidatura di Gasperini sembra quella più forte, sia per la sua esperienza sia per il legame storico con la società.

Thiago Motta, arrivato alla Juventus con l’obiettivo di avviare un nuovo ciclo basato su giovani talenti e un gioco propositivo, sta vivendo un momento difficile. La pesante sconfitta contro l’Atalanta ha accentuato le critiche nei suoi confronti, mettendo in dubbio la sua permanenza sulla panchina bianconera. La società, dal canto suo, sta valutando attentamente la situazione, consapevole dell’importanza delle prossime scelte per il futuro del club.

La Juventus si trova davanti a una decisione cruciale per il suo futuro. La possibilità di affidare la panchina a Gian Piero Gasperini rappresenta una scelta che unisce esperienza, competenza e un forte legame con la storia del club. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà la società e quale sarà il volto della Juventus nella prossima stagione.