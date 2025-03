Calciomercato Inter, a lavoro per bloccare Marcus Thuram

L’Inter è attualmente impegnata nel rafforzare la posizione contrattuale di Marcus Thuram, attaccante francese che si è affermato come uno dei pilastri della squadra.

Dopo aver contribuito in modo significativo alla conquista della seconda stella, Thuram continua a dimostrare il suo valore nella stagione in corso, rendendosi indispensabile per l’allenatore Simone Inzaghi.

Al momento, sul contratto di Thuram pende una clausola rescissoria di 85 milioni di euro. Quando questa clausola fu inserita nell’estate del 2023, sembrava rappresentare una cifra elevata; tuttavia, alla luce delle prestazioni eccezionali dell’attaccante, tale importo appare oggi come un’opportunità allettante per le squadre in cerca di un giocatore del suo calibro.

Per evitare il rischio di perdere Thuram, la dirigenza nerazzurra sta valutando un adeguamento del suo contratto che preveda la rimozione della clausola rescissoria. Attualmente, Thuram percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro all’anno, posizionandosi tra i giocatori più pagati della rosa, subito dopo figure come Lautaro Martínez, Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu.

Un elemento favorevole per l’Inter in questa operazione è rappresentato dal Decreto Crescita, una normativa che consente alle società italiane di beneficiare di agevolazioni fiscali sugli stipendi dei calciatori stranieri. Grazie a questo decreto, l’Inter potrebbe proporre a Thuram un aumento salariale a 7 milioni di euro netti, sostenendo un costo lordo di circa 9 milioni di euro. Questo renderebbe l’operazione finanziariamente sostenibile per il club.

L’importanza di Thuram per l’Inter

Le prestazioni di Thuram hanno avuto un impatto significativo sui successi recenti dell’Inter. Nella stagione in corso, l’attaccante ha già realizzato 13 gol in 21 partite, dimostrando una forma straordinaria e contribuendo in modo decisivo alle vittorie della squadra. La sua capacità di incidere nei momenti cruciali delle partite lo rende un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Inzaghi.

La volontà dell’Inter di blindare Thuram rappresenta una chiara strategia per consolidare la competitività della squadra sia a livello nazionale che internazionale. Assicurarsi le prestazioni di un attaccante del suo calibro per le prossime stagioni potrebbe rivelarsi fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del club. Tuttavia, sarà cruciale gestire con attenzione le trattative contrattuali, considerando sia le esigenze del giocatore che le possibilità economiche della società.

L’Inter sta lavorando attivamente per garantire la permanenza di Marcus Thuram, riconoscendo il suo valore e l’importanza nel progetto sportivo del club. L’adeguamento contrattuale proposto, unito alla rimozione della clausola rescissoria, rappresenta una mossa strategica per evitare l’assalto di altre squadre e per assicurarsi le prestazioni di uno degli attaccanti più in forma del panorama calcistico attuale. La gestione oculata di queste dinamiche sarà determinante per il futuro successo dell’Inter.