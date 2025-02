Inter: non solo Zalewski, la Roma chiude un altro affare

Importanti novità di mercato che riguardano il futuro del calciatore, che è pronto a seguire le orme di Zalewski e lasciare la Roma adesso.

Dopo l’arrivo a Milano di Zalewski, che nelle prossime ore sarà definitivamente un nuovo giocatore dell’Inter, la Roma si appresta a chiudere un altro colpo in uscita.

Ecco le ultimissime notizie di mercato riguardo l’addio del calciatore, che non rientra nei piani del club giallorosso.

Ranieri l’ha messo alla porta ed è per questo motivo che in questi ultimi giorni di mercato la società proverà a concretizzare il suo addio.

Infatti, dopo aver piazzato all’Inter Zalewski, la Roma si prepara a salutare un altro giocatore che è finito ai margini del progetto tecnico targato Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma: dopo Zalewski all’Inter, chiudono un’altra cessione

Il centrocampista, accostante anche all’Inter, che ha chiuso per l’arrivo dalla Roma di Zalewski, non rientra nei piani del club giallorosso che è pronto a valutare il suo addio in questa sessione di mercato invernale 2025.

Tornato a disposizione contro l’Udinese, il giocatore nell’ultimo periodo è stato fermo per parecchio tempo a causa di un problema alla caviglia. Assenza, questa, che non ha pesato sulla squadra.

Adesso Cristante può salutare Roma e raggiungere la Turchia, insieme ad Alvaro Morata che è già in partenza verso la Capitale turca. Ancora una volta, infatti, la società di Istanbul è pronta a pescare il prossimo rinforzo dalla Serie A. La colonia di “italiani acquisiti” può allungarsi con Mertens, Osimhen, Icardi ed altri due giocatori.

E’ il giornalista di Sky Sport, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, a lanciare la notizia sulla Roma che è a lavoro per cedere al Galatasaray Cristante.

Roma: non solo Zalewski all’Inter, anche Cristante verso l’addio

Si attendono novità, quindi, riguardo il trasferimento al Galatasaray di Cristante, che può concretizzarsi in questi ultimi giorni di calciomercato.

Le parti sono a lavoro per trovare un accordo, con il mercato in Turchia che finirà l’11 febbraio.

C’è dunque tempo per chiudere questo affare, e portare al Galatasaray Cristante. L’operazione, infatti, non dovrà essere chiusa necessariamente entro il 3, che è la data di scadenza che vale solo per le trattative in entrata delle squadre italiane. Per i giallorossi c’è ancora un po’ di tempo per piazzare questo colpo in uscita e liberarsi, dopo Zalewski all’Inter, anche del centrocampista che non rientra nei piani del club.