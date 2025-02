Donnarumma in Serie A: è tutto vero, annuncio dalla Francia

Ci sono delle novità relative al futuro di Gigio Donnarumma, che è pronto a lasciare il Psg. Ecco le ultimissime notizie che arrivano dalla Francia.

I dirigenti hanno già dato il benservito al giocatore, che non si aspettava questo atteggiamento da parte della squadra francese. Un addio, dunque, già scritto per Donnarumma che insieme ai suoi agenti è a lavoro per trovare un’altra destinazione.

L’ipotesi di tornare in Italia stuzzica e non poco la fantasia del giocatore e anche di alcuni dirigenti che sono a lavoro per concludere questa grande operazione per riportare in Serie A uno dei migliori talenti della Nazionale azzurra.

L’esperienza di Donnarumma al Psg è ai titoli di coda. Ecco le ultimissime notizie relative al futuro dell’estremo difensore, che adesso è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Italia.

Infatti, ci sono stati dei recenti contatti con una società che è pronta a chiudere questa operazione con il giocatore che ha la possibilità di tornare a vestire la maglia di un altro club della massima serie del campionato italiano.

Ritorno in Serie A per Donnarumma?

Il contratto di Donnarumma con il Psg, in scadenza a giugno 2026, non sarà rinnovato.

I francesi, dunque, sono pronti a liberare il giocatore scuola Milan, con un anno in anticipo rispetto alla naturale scadenza. A queste condizioni diventa un’opportunità per le società che sono pronte a valutare l’affare per prendere il giocatore, che resta uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

La conferma, dell’addio di Donnarumma dal Psg, arriva direttamente dalla Francia. E’ il quotidiano l’Equipe a svelare la notizia che, già nei mesi scorsi, era uscita fuori dall’Italia. Nuove conferme, dunque, sulla volontà del club francese, che ha deciso di puntare su un altro calciatore.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, i dirigenti sono pronti a sostituire Donnarumma per portare al Psg Lucas Chevalier, classe 2001 di proprietà del Lille.

Ma il dubbio che assale i tifosi è un altro. Quale squadra italiana ha la possibilità di ingaggiare Gigio?

Calciomercato: su Donnarumma Inter e Napoli

Marotta sogna in grande per il dopo Sommer. Il presidente, infatti, su suggerimento anche di Gianluca Spinelli, preparato dei portieri dell’Inter ed ex Psg, spera di accogliere all’Inter Donnarumma nel prossimo mercato estivo 2025.

La trattativa non è facile ma neanche impossibile, visto che da parte dei francesi c’è la volontà di cedere il giocatore. Sullo sfondo, poi, resta viva anche l’ipotesi Napoli con Donnarumma pronto a sposare la causa azzurra. Ovviamente, in questo caso, tutto dipende dal futuro di Meret che, per ora, non ha rinnovato il contratto con il club di De Laurentiis.