L’Inter beffa tutti: subito il nuovo esterno, accordo con Marotta

Il calciomercato dell’Inter sta prendendo forma in questi ultimi giorni della sessione invernale: pronto un colpo d’oro sull’esterno.

Simone Inzaghi ha svelato chiaramente alla dirigenza quali sono i tasselli mancanti per la sua rosa e per puntare agli obiettivi importanti che sono stati fissati a inizio stagione. La squadra è sicuramente già molto forte e competitiva, è la miglior rosa della Serie A e ha l’obbligo di lottare fino all’ultima giornata per vincere lo Scudetto. E lo stesso vale per la Champions Legue: è una delle rose più attrezzate, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo.

Ci sono molti nomi che ruotano intorno all’orbita nerazzurra ma le scelte della società sembrano ormai ben chiare: arriverà un nuovo esterno.

Calciomercato Inter: pronto un nuovo colpo sulla fascia

L’Inter ha in mente qualche piccolo ritocco alla rosa per riuscire a completare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi e dare modo all’allenatore di avere più scelte a disposizione fino alla fine della stagione. Non tutti i calciatori hanno accontentato le sue richieste di gioco e per questo si cercano migliorament immediati, per far sì che gli obiettivi possano essere sempre vivi.

Marotta e Ausilio sono sempre a caccia delle migliori occasioni che offre il mercato e anche in questo caso sono pronti all’assalto decisivo per un altro colpo in entrata.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha deciso di prendere un nuovo esterno: beffa le altre big del nostro campionato.

Inter, ritorno di fiamma per Cristiano Biraghi

L’Inter cerca un nuovo esterno di fascia che possa garantire ottima qualtà e la capacità di giocare in più ruoli con totale disinvoltura, un po’ come già succede spesso nella rosa di Inzaghi.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Inter ha messo nel mirino Cristiano Biraghi. Il difensore della Fiorentina è uscito dai radar di Raffaele Palladino e sta cercando una via d’uscita per continure al meglio la sua carriera. La società nerazzurra lo sta valutando come possibile colpo jolly, visto che sa giocare sia da esterno a tutta fascia che da braccetto di difesa e quindi darebbe una grossa mano per il resto della stagione.

Per Biraghi sarebbe il terzo ciclo all’Inter. È cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri e poi dopo un periodo di prestiti e cessioni era tornato anche quando in panchina c’era Antonio Conte.

Biraghi all’Inter: sorpasso su Zalewski

L’Inter vuole un nuovo esterno e sta puntando Biraghi. Tuttosport rivela che il capitano della Fiorentina – ormai ex – ha intenzione di cambiare aria e avendo il contratto in scadenza a giugno potrebbe essere acquistato con un indennizzo davvero minimo.

Biraghi all’Inter può essere il colpo last minute dei nerazzurri. L’esterno italiano ha sorpassato la concorrenza di Nicola Zalewski, altro nome sul taccuino di Ausilio, e può firmare a breve. Era anche nel mirino del Napoli ma ora gli azzurri sono concentrati su altri obiettivi e non si intrometterebbero nell’affare dell’Inter.