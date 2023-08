Inter, retroscena clamoroso: ecco chi poteva arrivare

La trattativa, condotta a fari spenti, era quasi chiusa: un dettaglio ha fatto saltare tutto, ma non manca l’alternativa di lusso.

A piccoli passi, ma con grandi risultati. La campagna di rafforzamento dell’Inter ha dato una indicazione ben precisa nelle ultime settimane.

Il caso Lukaku ha infatti fatto saltare il banco, e Marotta, in tandem con Ausilio, non è riuscito ancora a piazzare il colpo forte in attacco. I tifosi attendono, ma intanto valutano positivamente le mosse del club. Da Samardzic a Frattesi, passando per Cuadrado, il centrocampo si è arricchito dei migliori talenti messi in mostra dalle squadre di Serie A, e dopo aver chiuso il capitolo portieri con gli innesti di Sommer e Audero, resteranno die i capitoli da chiudere.

Il primo è relativo all’attacco, e il nome di Balogun è in cima ai desideri dei dirigenti in Viale della Liberazione per cambiare volto al reparto dopo l’arrivo di Thuram. Poi resta il tempo per capire se servirà un altro centrale di difesa, ma un retroscena emerso di recente fa sognare i tifosi. Matotta e Ausilio in questa sessione di calciomercato hanno abituato i sostenitori nerazzurri ai colpi di scena, e un’altra trattativa condotta a fari spenti stava per portare un calciatore di alto livello a Milano. Tutto finito? Forse, ma l’alternativa di certo potrebbe scaldare il cuore dei tifosi.

Inter, niente da fare per l’esterno: un’idea stuzzica Ausilio

Prudenza è la parola d’ordine in questa fase di mercato. Soprattutto in casa Inter. L’obiettivo è trovare sul mercato il centravanti, ma quando la scelta si trasforma in necessità, c’è da mettere in conto anche il rischio di dover sforare il budget.

Da tempo è chiaro che Inzaghi e i dirigenti vogliono arrivare a Folarin Balogun, e i tentativi di ridurre il gap fra la richiesta dei Gunners e l’offerta dell’Inter, ha prodotto buoni frutti, ma ancora non una stretta di mano. Per questo motivo le altre trattative sono state portate avanti ma messe in stand-by. In questa fase, intanto, emerge un retroscena di mercato interessante e curioso.

Secondo le informazioni raccolte da calciomercato.it, il Wolfsburg è stato ad un passo dall’acquisto di Robin Gosens. L’Inter non ha in questa fase necessità di vendere il calciatore, ma si era già tutelata mettendo le mani su Nuno Tavares dell’Arsenal. Sarebbe stato lui il prescelto qualora Gosens avesse accettato le avances del Wolfsburg. La trattativa sfumata per il ritorno in patria del tedesco ha però frenato ogni eventuale chiacchierata con i londinesi, pronti ad accettare offerte per un calciatore non sempre centrale per Arteta.

Resta quindi il rebus Gosens, che non è mai uscito dal mirino di molti club in Germania. Qualora dovesse arrivare un’offerta importante e in grado di stuzzicare il calciatore, sponda Inter andrebbero decisi su Carlos Augusto per chiudere un mercato ricco di sorprese.