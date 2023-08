Infortunio Vlahovic, cambia tutto: sta succedendo in questi minuti

La problematica fisica che sta interessando Dusan Vlahovic ribalta tutto anche sul fronte mercato: le ultime novità.

I tifosi juventini sembrano ormai rassegnati a veder partire Dusan Vlahovic, al centro di una trattativa di mercato tra Juventus e Chelsea che dovrebbe portare il serbo a Londra e Romelu Lukaku a Torino. Uno scambio che non soddisfa la maggior parte dei fan bianconeri, che sui social continuano a esprimere tutto il loro disappunto per questa operazione. Tuttavia la trattativa appare ormai piuttosto avanzata, anche se tra bianconeri e Blues c’è ancora una certa distanza sul conguaglio da garantire alla Signora.

Il club inglese, infatti, vorrebbe versare non più di 25-30 milioni, mentre la Juve ne chiede almeno 40. L’impressione è che alla fine le parti arriveranno a un’intesa, anche se l’ultimo viaggio effettuato dall’attaccante della Nazionale serba ha alimentato più di qualche indiscrezione sul suo futuro.

Come sanno bene i tifosi della Juventus, infatti, su Vlahovic non c’è soltanto il Chelsea e la Juve si tiene aperte anche altre strade. Nelle ultime settimane anche il Bayern Monaco ha mostrato un certo interesse per il giocatore, anche se in cima al taccuino dei bavaresi continua ad esserci Harry Kane.

Vlahovic, il problema fisico cambia tutto: cosa succede

L’operazione per portare il bomber della Nazionale inglese all’Allianz Arena è piuttosto complicata e per questo il Bayern tiene viva la pista Vlahovic. Un accostamento di cui si è parlato soprattutto nella giornata di ieri, dato che il serbo è volato proprio a Monaco di Baviera. Il viaggio di Vlahovic non sembra riguardare i rumors di mercato, dato che il bomber bianconero si è recato in Germania per sottoporsi ad alcuni accertamenti sul suo stato di salute.

Vlahovic, infatti, aveva già dei controlli programmati per monitorare lo stato di guarigione della sua pubalgia, che nel corso della passata stagione gli ha procurato grossi problemi. La presenza di Vlahovic a Monaco di Baviera non ha fatto altro che rinfocolare le voci di mercato che parlano di un suo possibile trasferimento al Bayern.

Secondo alcuni il giocatore avrebbe già un accordo totale con i campioni di Germania, pronti a soddisfare le richieste economiche della Juventus (l’attaccante è valutato tra i 75 e gli 80 milioni di euro). Se l’operazione con il Chelsea dovesse saltare, la Juve proverebbe a chiudere velocemente la cessione di Vlahovic al Bayern Monaco per poi tornare a Londra e offrire 40 milioni per Lukaku.