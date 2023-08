Calciomercato: dal Psg alla Serie A, doppio colpo in chiusura

Ultimissime di calciomercato in merito a questo doppio affare tra la società italiana e il Psg: stanno arrivando due giocatori.

Shopping in casa Psg per la big di Serie A che è pronta a chiudere per due giocatori in uscita dal club francese. La situazione è in subbuglio, oltre al caso Mbappé, i parigini hanno ricevuto una comunicazione da parte di Neymar che intende lasciare subito il Paris Saint Germain nel corso di questa sessione estiva di calciomercato 2023. Inoltre, ci sono tanti altri esuberi da piazzare: un lavoro immane della società che entro il 1° settembre dovrà risolvere la situazione.

C’è un nuovo caso al Psg che è quello relativo al futuro di Neymar. Il brasiliano, come riportato da RMC Sport, è stato escluso insieme a Verratti da media day che s’è svolto ieri. Entrambi sono in uscita: l’italiano è nel mirino dell’Arabia Saudita mentre il brasiliano ha aperto ad un possibile ritorno al Barcellona. La lunga lista dei cedibili in casa dei francesi non finisce qui. Il ds Luis Campos è a lavoro anche per piazzare altri esuberi: due di questi potrebbero approdare nel campionato italiano.

Calciomercato: due colpi dal Psg, via libera della società. Arrivano in Serie A

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione in merito a questa trattativa di calciomercato tra la società italiana e il club francese. I parigini hanno aperto a questa doppia cessione, che servirà a loro per sfoltire la rosa a disposizione di Luis Enrique. Intanto, arrivano dei segnali incoraggianti riguardo il buon esito dell’affare che può entrare nel vivo già nei prossimi giorni.

C’è attesa riguardo l’annuncio del doppio colpo dal Psg per il club che vuole accontentare il tecnico che ha chiesto alla sua società dei nuovi innesti di qualità. Entrambi possono arrivare a prezzo di saldo dalla società francese che ha necessità di vendere e sfoltire la rosa.

C’è un doppio asse di mercato che lega la Francia e l’Italia: in mezzo ci sono ben tre giocatori che potrebbero cambiare maglia nel corso di questa campagna trasferimenti 2023. Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo con le società a lavoro per chiudere alcuni colpi. In queste ultime settimane ci saranno grandi novità, una di queste è legata alla Roma. Mourinho attende rinforzi dalla proprietà che è pronta a chiudere per due centrocampisti del Psg Renato Sanches e Paredes. Tutto, però, dipende anche da Nemanja Matic: il romanista è nel mirino del Rennes.

Calciomercato: duplice acquisto dal Psg, arrivano a Roma Paredes e Renato Sanches

Mourinho attende rinforzi: Tiago Pinto spinge per portare alla Roma Renato Sanches e Leandro Paredes del Psg. Entrambi in uscita, possono completare il centrocampo dei giallorossi. Il portoghese può arrivare in prestito oneroso (per un milione di euro) con eventuale diritto di riscatto. Discorso diverso per quanto riguarda il centrocampista argentino, che nell’ultima stagione ha giocato alla Juventus. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e salvo rinnovi in extremis, la volontà del club è cederlo in maniera definitiva. L’arrivo alla Roma di Paredes dipende anche da Nemanja Matic, che sta valutando l’offerta del Rennes. In caso d’addio del serbo potrebbe arrivare il via libera per l’argentino, si tratterebbe di un ritorno. In caso contrario, la Roma potrebbe decidere di puntare solo su Renato Sanches con cui c’è già un accordo.