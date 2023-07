Gattuso si sfoga: duro attacco da ex, ha raccontato la verità

Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina per allenare un nuovo club dopo le ultime esperienze che non sono state del tutto fortunate. Ora arriva lo sfogo dell’allenatore riguardo quello che è accaduto di recente.

Calciomercato: Gattuso si sfoga da ex

Gattuso nelle ultime esperienze ha allenato in Italia il Napoli vincendo una Coppa Italia e poi vedere sfumare il 4 posto all’ultima giornata. Subito dopo l’addio dal club azzurro e in quell’estate ha firmato con la Fiorentina per poi dimettersi per problemi con la società dopo pochi giorni. Dopo un periodo fermo è arrivata la chiamata del Valencia dove è stato subito amato e ha ottenuto buoni risultati, fino alla rottura con il club dopo un periodo non felice.

Gennaro Gattuso è stato intervistato al programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, dove ha voluto raccontare quello che è stato il suo ultimo percorso con il Valencia. Queste alcune delle sue parole dove ha sferrato anche un attacco al presidente Peter Lim:

“Sapevo fin dal primo giorno che al Valencia sarebbe stato un lavoro difficile, ma è stato un onore per me lavorare per un grande club. Può succedere che in questo momento non sia possibile spendere molto denaro, ma vanno capiti i tifosi del Valencia che sono come me. Gayà, che non voleva rinnovare il contratto e alla fine ha firmato per me.

Lim deve prendere una decisione sul Valencia, è un club che merita di più. Non mi sono sentito ingannato, ma avevamo concordato altro per il mercato. Il 30 gennaio decisi di andare via dopo che non erano arrivati 2-3 giocatori che avevo richiesto”.