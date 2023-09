Inter: pessima notizia per Anguissa, arriva da Castelvolturno

La notizia è legata all’Inter e riguarda Zambo Anguissa, calciatore del Napoli sul quale si è parlato nel corso dell’ultimo periodo.

Al Napoli non è sicuramente un periodo facile considerando che, dopo la gioia Scudetto, l’inizio è stato di più bassi che alti per Garcia e l’intero club azzurro, che non ha macinato punti come accadde nella passata stagione con Luciano Spalletti.

Rudi Garcia, che Anguissa lo conosce sin dai tempi di Marsiglia, è in apprensione proprio per le sue condizioni e il suo scarso rendimento, tant’è che nell’ultima sfida contro il Genoa che il Napoli ha pareggiato in rimonta di due gol, ha faticato e non poco il giocatore camerunense. Una doppia notizia non fa felice né l’Inter, né Anguissa, il motivo è stato svelato da uno dei principali quotidiani italiani.

Anguissa, brutte notizie per lui e per l’Inter: il motivo

Non brilla il Napoli e non pare essere lo stesso Zambo Anguissa nella sua miglior condizione, considerando quelle che sono state le prime uscite di Rudi Garcia e del Napoli che adesso entra nel vivo della stagione tra le sfide di Champions League e quelle di campionato, in Serie A, dove il Napoli vuole mettere nel mirino i primi posti di classifica.

C’è un torneo importante però, al quale tiene tanto Anguissa, così come quello che riguarda il Napoli nel corso del prossimo inverno, che è al centro delle questioni.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il momento molto particolare che sta vivendo Anguissa, potrebbe allontanarlo dalle convocazioni in Coppa d’Africa. Il Camerun, così come la Nigeria in casa Napoli – Victor Osimhen – con la competizione per Nazionali africane nel corso del prossimo inverno, toglierebbe i due calciatori per la Supercoppa con l’Inter, la Fiorentina e la Lazio, nelle Final Four. Una mancata convocazione per la Coppa d’Africa, sarebbe una brutta notizia sia per l’Inter che per il Anguissa, forse meno per il Napoli.

Napoli, Anguissa può saltare la Coppa d’Africa? Le ipotesi

Il Camerun viaggia spedito per la Coppa d’Africa, dopo alti e bassi vissuti in Nazionale considerando l’andamento nel corso delle qualificazioni alla stessa manifestazione.

Anguissa è un punto fermo della sua Nazionale ma, di fronte allo scarso rendimento del centrocampista, non è da escludere un’ipotesi di mancata convocazione dalle scelte del CT Rigobert Song Bahanag. Seppur senza Osimhen, il Napoli potrebbe avere una marcia in più con Anguissa nella Supercoppa contro Inter, Fiorentina e Lazio nella Final Four in inverno.

Quando si giocano Supercoppa e Coppa d’Africa?

Le due competizioni andranno ad ostacolare gli africani dalle sfide importanti della Supercoppa. Perché nonostante l’inizio della Coppa d’Africa sia il 13 gennaio 2024 e la Supercoppa si giochi il 4-5 gennaio per quanto riguarda le semifinali, con la finale precisamente l’8 gennaio, nei giorni precedenti i calciatori africani avranno da lavorare in vista appunto della stessa coppa in Africa che termina l’11 febbraio.