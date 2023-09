Tegola Atalanta, salta l’Europa per infortunio: i tempi di recupero preoccupano

Preoccupano i tempi di recupero, a causa dell’infortunio annunciato questo pomeriggio, per uno dei migliori giocatori dell’Atalanta.

Ha inciso fino a questo momento, riuscendo subito ad entrare nelle grazie degli orobici, stando a quelli che è il gol già trovato e una condizione mentale ottima, dopo un passato fatto di alti e bassi seppur da giovanissimo.

L’Atalanta deve fare i conti con il suo infortunio perché, come annunciato nel corso dell’ultima ora, non sarà disponibile per la gara di Conference League.

Atalanta, infortunio e tegola: la notizia

Arriva la notizia in casa Atalanta che non fa felice Gian Piero Gasperini che, dopo aver perso contro la Fiorentina, dovrà subito cancellare la sconfitta in campionato e pensare alla Conference League.

La competizione europea però non vedrà un calciatore, assente a causa dell’infortunio per la sfida che l’Atalanta giocherà contro i polacchi del Rakow Czestochowa.

La situazione preoccupa però la Dea perché, valutando quelle che sono le condizioni di Gianluca Scamacca, si dovrà capire a quanto corrisponderanno i tempi di recupero dopo l’infortunio. Scalpita Muriel, che vorrebbe tornare a sentirsi protagonista tra campionato e Conference.

Ultime Atalanta, le condizioni di Scamacca sull’infortunio

Svelate quelle che sono le condizioni di Gianluca Scamacca, in merito all’infortunio che ha rimediato. A riportare la notizia sono i colleghi di Sky Sport che hanno spiegato il problema del centravanti ed West Ham e Sassuolo, finito ai box per un risentimento muscolare al flessore sinistro.

Ma c’è di più perché seguiranno ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero. Al momento la sensazione è che non ci sarà per la sfida di Conference League ma, a preoccupare l’Atalanta, è il rischio che sia coinvolta nella vicenda una lesione muscolare. Nella giornata di mercoledì si saprà di più.

I tempi di recupero per Scamacca: a rischio non solo l’Europa

Non sono le sfide d’Europa a rischio, l’infortunio di Gianluca Scamacca può compromettere il filotto di partite che verranno da qui in avanti per l’Atalanta. Oltre all’assenza in Europa, ci sarà anche da valutare l’impegno contro il Cagliari, che arriverebbe nel prossimo week-end.

Scalpita Muriel, che vuole un posto da titolare al suo posto, ma occhio alla soluzione che riguarda Charles De Ketelaere da punta con alle spalle la presenza di Koopmeiners e Lookman, così come accaduto nell’ultimo appuntamento in campionato di questo week-end, nella sconfitta a Firenze per mano del club viola. I tempi di recupero per l’infortunio di Scamacca, in ogni caso, potrebbero essere più lunghi del previsto.