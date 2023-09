Non solo Zanetti, pronto un altro esonero: scelto il nuovo allenatore

In Serie A è pronta ad iniziare la stagione degli esoneri. Dopo Paolo Zanetti, il destino di un nuovo allenatore è ormai segnato.

La stagione di Serie A è ormai pronta ad entrare nel vivo e sono molte le società che stanno facendo tutte le riflessioni del caso sui tecnici. Se per Zanetti l’esonero è certo, per un altro tecnico potrebbe essere questione di poco.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, la società si aspetta un cambio di passo da parte del tecnico altrimenti l’esonero potrebbe diventare realtà e anche la strada del sostituto sembra essere segnata. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Serie A: esonero ad un passo, i dettagli

E’ stato una prima parte di stagione sicuramente molto particolare. Molte squadre non sono riuscite a rendere al massimo e questo ha portato i club a fare delle riflessioni sulla guida tecnica. Inutile dire che dal Sassuolo ci si aspettava di più e Dionisi non può certo stare tranquillo considerando anche quanto successo in passato. La sua posizione traballa e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Di certo le prossime tre partite saranno decisive per poi prendere una decisione.

L’esonero di Dionisi in questo momento non è assolutamente una cosa impossibile da immaginare e, in caso di decisione estrema, il Sassuolo potrebbe decidere di puntare su un profilo giovane, ma importante come per esempio De Rossi. Non è da escludere neanche un sondaggio per Inzaghi considerando che stiamo parlando di un allenatore voglioso di rilanciarsi dopo la Reggina.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni. Ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che la posizione di Dionisi traballa e il Sassuolo nelle prossime settimane potrebbe essere chiamato a prendere decisioni molto delicate per dare una svolta importante alla stagione.

Sassuolo: la panchina di Dionisi traballa

Inutile dire che la panchina di Dionisi traballa e il Sassuolo ben presto potrebbe cambiare il tecnico. I risultati per adesso non convincono e c’è bisogno di un cambio di passo. Altrimenti la possibilità di vedere un nome diverso in panchina diventerebbe molto alta.

Inzaghi e De Rossi possono essere due profili per il club neroverde, ma si tratta di un qualcosa che dovrà essere affrontato solo dopo aver preso la decisione su Dionisi.