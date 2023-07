Juventus, cessione di lusso: il sostituto arriva dall’Atletico Madrid

La Juventus sta iniziando ad attivarsi in maniera concreta sul calciomercato: i bianconeri sono al centro di numerose trattative importanti.

La squadra piemontese ha annunciato poche ore fa l’acquisto di Timothy Weah dal Lille e ora sono pronti a mettere in piedi altre trattative importanti per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha deciso di restare e di onorare il suo contratto nonostante le difficoltà e le continue critiche dopo una stagione pesantemente negativa.

Il futuro della Juventus dovrà essere certamente migliore rispetto alle ultime annate e ora il club vuole puntare al miglioramento della squadra. Potrebbero esserci dei cambiamenti radicali in ogni reparto, con qualche cessione illustre.

Calciomercato Juventus, secondo colpo dopo la cessione

La Juventus ha iniziato già a muoversi sul calciomercato, chiudendo il primo colpo con l’innesto di Weah. L’esterno va a prendersi il primo posto libero sulla fascia destra dopo l’addio di Juan Cuadrado e attende un altro compagno di reparto per completare il lato destro della difesa di Allegri.

Ma per la Juventus potrebbe esserci anche qualche altra cessione illustre. Il club bianconero ha deciso di tagliare gli ingaggi troppo importanti e anche di incassare cifre alte per qualcuno dei titolari che può portare 50 milioni di euro. Sarà importante cedere almeno un top player per poi pensare agli acquisti.

Il primo nome è quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. L’arrivo di Giuntoli sarà importante per accelerare queste trattative che sembrano molto complesse da risolvere con i top club.

Juventus: cessione Bremer e tutto su Hermoso

La Juventus può perdere Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è stato protagonista di una stagione altalenante con i bianconeri, al primo anno in una big del nostro campionato. Il passaggio dal Torino alla Juve è stato complesso anche per motivi emozionali, visto il rapporto conflittuale che lega le due squadre. Ma le difficoltà dell’intera rosa di Allegri ha messo anche il gigante brasiliano con le spalle al muro.

Nonostante un’annata non proprio esaltante, Bremer ha offerte dalla Premier League e potrebbe partire per 50 milioni di euro. Cifre importanti per un difensore ancora molto giovane e già considerato uno dei più forti della Serie A.

Se dovesse concretizzarsi la cessione di Bremer, la Juventus punterà su Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Secondo gazzetta.it è proprio il centrale spagnolo la prima scelta della dirigenza bianconera per sopperire all’addio del brasiliano.

Juventus su Hermoso: le cifre dell’affare

La Juventus pensa a Mario Hermoso per la difesa. Classe ’95, il difensore spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2024 con l’Atletico Madrid ed è stato messo sul mercato dal club iberico per puntare alla monetizzazione.

L’Atletico Madrid chiede non meno di 20 milioni per cedere Hermoso ma la Juventus proverà a trattare per un’offerta più bassa. Solo in caso di cessione di Bremer si tenterà l’acclerata decisiva per uno dei difensori preferiti di Allegri per il prossimo anno.