Juve, Pogba svela il suo futuro: annuncio in diretta

C’è l’annuncio riguardo il futuro di Paul Pogba: ecco tutti i dettagli relativi al destino del centrocampista francese.

L’obiettivo di Paul è quello di tornare ad alti livelli ed è per questo motivo che ha iniziato il ritiro prima del previsto. E’ stato, infatti, uno dei primi ad aggregarsi alla squadra per avviare la preparazione pre campionato. Intanto, sul futuro di Pogba continuano ad uscire fuori nuove indiscrezioni di calciomercato. Ecco l’annuncio del francese che ha confessato tutta la verità riguardo il suo addio dalla Juventus.

Stagione altalenante per il giocatore che è reduce da una serie di infortuni che hanno compromesso il suo ritorno in bianconero. Non è mai stato protagonista, nel corso dell’ultimo campionato, proprio a causa di questi continui problemi fisici che hanno fatto saltare anche la sua partecipazione ai Mondiali in Qatar con la Francia. In queste ultime settimane si sono susseguite le voci di calciomercato relative al futuro alla Juventus di Paul Pogba. Ecco l’annuncio ufficiale del giocatore che ha svelato tutto.

Calciomercato: quale futuro per Pogba, annuncio in diretta

Il centrocampista francese era finito nel mirino di numerosi club arabi, che avevano messo sul piatto tanti soldi per strappare l’ex Manchester United al club bianconero. Per Pogba era pronto un contratto faraonico, che avrebbe superato anche i 100 milioni a stagione per i prossimi tre anni.

Una mega proposta che non è stata raccolta e presa in considerazione da Pogba che vuole restare alla Juventus. L’ex bandiera della Vecchia Signora, Fabrizio Ravanelli, ha confermato la scelta di Pogba che ha rinunciato all’offerta araba per i bianconeri. L’ex calciatore ha svelato tutti i dettagli nel corso della trasmissione Twitch TvPlay.

Questo il virgolettato di Pogba a Ravanelli riguardo il suo futuro: “Voglio restare alla Juventus”. Una presa di posizione chiara che allontana, definitivamente, ogni pista che porta Pogba all’Arabia Saudita: il francese – come riportato dall’ex attaccante tra le tante di Lazio e Perugia – ha voglia di rivalsa ed è deluso dal rendimento della passata stagione. Vuole riconquistare il popolo juventino e raggiugere nuovi traguardi con la maglia bianconera.

Non è previsto nessun cambio di maglia, in questo calciomercato estivo 2023, per Paul Pogba che ha comunicato a Ravanelli di voler continuare la sua esperienza alla Juventus. L’ex attaccante ha rivelato tutto nel corso di un’intervista a TVPlay. Si chiude, dunque, la telenovela dell’estate relativa al futuro di Pogba alla Juventus: il centrocampista resterà agli ordini di Max Allegri anche per la prossima stagione, rispettando il suo contratto con la Vecchia Signora. Allontanata, dunque, le piste arabe che dovranno puntare ad altri giocatori.