Problemi con la FIGC e fallimento: il presidente cede il club

Il calcio italiano è ancora al centro di numerosi problemi con la FIGC e con i regolamenti che possono portare a grandi cambiamenti.

Prima dell’inizio della stagione ci sono ancora tanti problemi da risolvere, con molte società che non hanno il futuro assicurato e non si è ancora capito se si rischia il fallimento e la ripartenza dai dilettanti. In città, però, è scoppiato il caos, con i tifosi che stanno iniziando a perdere la pazienza e la fiducia nelle organizzazioni sportive italiane.

I problemi con la FIGC sono ancora irrisolti e non sono da escludere brutte sorprese. Tanto che il presidente ha iniziato a minacciare la cessione del club e l’addio immediato per evitare ulteriori problemi.

Nuovi problemi con la FIGC: esclusione e fallimento

La nuova stagione sta per iniziare ma ci sono ancora molti problemi per tanti club che ora sono costretti alla cessione, o altrimenti c’è anche il rischio fallimento e l’iscrizione ai campionati dilettantistici.

I problemi economici e legati ai regolamenti della FIGC stanno attanagliando il calcio italiano, dalla Serie A alle serie minori. Ci sono tanti problemi che le società non riescono a risolvere e ora si sta decidendo di avviare le pratiche per la cessione immediata della società per evitare sciagure sportive.

Il futuro del club storico è sotto la stretta osservazione della FIGC. Nelle ultime ore sono iniziate le corse contro il tempo per risolvere i problemi che stanno nascendo da qualche settimana. La stagione sta per iniziare e sarà fondamentale riuscire a rientrare nei parametri economici per evitare il fallimento.

Problemi per il Lecco: parla il presidente Di Nunno

Il Lecco è stato escluso dalla Serie B. Le pratiche per l’iscrizione al campionato cadetto, dopo la vittoria dei playoff di Serie C. La squadra lombarda era riuscita nella grande impresa di vincere contro il Foggia e aveva regalato un grande sogno ad una piccola cittadina che, però, ora può svanire.

L’esclusione del Lecco dalla Serie B ha fatto andare su tutte le furie il presidente Paolo Di Nunno. Ai microfoni del Quotidiano Sportivo si è inferocito con la FIGC e le decisioni prese negli ultimi giorni.

“Il campionato l’abbiamo vinto, nessuno ce l’ha regalato e allora dobbiamo giocare in Serie B. Altrimenti mollo tutto, questo calcio è sporco e la smetto di spendere soldi inutilmente. Sono stanco e mi sta venendo voglia di cedere il club. Mi chiedo che senso abbia giocare se ci tolgono una promozione che abbiamo conquistato con merito sul campo”.

Lecco, Di Nunno fa ricorso contro la FIGC: vuole la Serie B

Il Lecco farà ricorso per l’iscrizione in Serie B. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Di Nunno che ha intenzione di vederci chiaro il prima possibile e giocare il campionato cadetto.

“Adesso prenderò un avvocato e chiederò spiegazioni alla FIGC. Mi devono spiegare perché le società pulite come la nostra restano fuori solo perché abbiamo lo stadio piccolo. Non è colpa mia né della società se il Rigamonti-Ceppi non è adatto alla Serie B e non è nemmeno colpa nostra se a Lecco non si può costruire uno stadio nuovo perché ci sono montagne intorno”.