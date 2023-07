Intreccio con la Juventus: c’è Kolo Muani al posto di Vlahovic

Il calciomercato della Juventus è iniziato con grandi nomi che stanno iniziando a farsi spazio per la rosa di Massimiliano Allegri.

I bianconeri hanno deciso di migliorare la rosa rispetto alla squadra dell’anno scorso per tornare a vincere trofei e competere ad altissimi livelli. La volontà della società è ormai chiara e ci sono obiettivi ben precisi da chiudere il prima possibile per mettersi in carreggiata con gli altri top club e riprendere il cammino vincente.

Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli c’è stata già una mini rivoluzione in casa bianconera. Alcuni calciatori sono stati fatti fuori dalla Juventus per ristabilire le cifre a bilancio e regalare ad Allegri una rosa che gli somigli di più.

Calciomercato Juventus: c’è un clamoroso intreccio con Vlahovic

La Juventus ha iniziato a muoversi concretamente sul calciomercato. A poco più di un mese dall’inizio del campionato, la società bianconera ha deciso già la strategia da mettere in atto per regalare a Max Allegri la miglior rosa possibile. Con la Conference League – o con il rischio di restare fuori dalle competizioni europee – l’arrivo di calciatori importanti è diventato complicato e ora vanno scelti gli obiettivi al meglio.

Ci sono tanti nomi sulla lista della Juventus, sia in entrata che in uscita. La società ha deciso di fare fuori alcuni calciatori di livello che, però, non fanno parte della rosa di Massimiliano Allegri. E non sono neppure da escludere cessioni di primo livello.

Tra i nomi sulla lista d’addio ci sono sicuramente Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due campioni non si sono espressi al meglio con Allegri e alle giuste cifre possono lasciare il club.

Calciomercato Juventus: via Vlahovic, ecco chi arriva

In casa Juventus c’è la possibilità di veder andare via Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato poco concreto nell’ultima stagione con Allegri ed è finito nella lista dei cedibili. Questa sessione di mercato estiva può portarlo via dalla Juve e dalla Serie A ma solo a cifre di grandissimo spessore economico.

La Juventus vuole cedere Vlahovic solo per 80 milioni di euro. Ci sono molti top club interessati al bomber serbo ex Fiorentina ma ora si dovrà entrare nel vivo delle trattative.

Bayern Monaco e PSG sono fortemente interessate all’innesto di Vlahovic. I bavaresi, in particolare, stanno cercando un nuovo centravanti dopo che la stagione senza Lewandowski ha portato molti problemi. E potrebbero sottrarlo alle richieste del club parigino che intende prenderlo solo in caso di cessione di Mbappè.

Kolo Muani al PSG: va al posto di Vlahovic

Vlahovic al PSG sembra una trattativa molto complessa. Secondo quanto riferisce FootMercato, ora il serbo è più vicino alle idee del Bayern Monaco e a giorni possono intensificarsi i contatti.

Per questo motivo il PSG sta pensando a Kolo Muani al posto di Vlahovic. Il centravanti francese dell’Eintracht Francoforte potrebbe essere il nome perfetto per Luis Enrique.