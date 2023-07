FIGC: ricorsi respinti, due club esclusi dal campionato – SKY

Importanti notizie che riguardano quello che sarà il prossimo campionato italiano che non avrà modo di veder giocare le due storiche squadre. Ci sono delle notizie da Sky Sport veramente significative per il prossimo anno.

Sarà una stagione davvero incredibile la prossima che potrebbe partire subito con delle sorprese importanti che riguarderebbero le società.

Clamoroso colpo di scena con le decisioni arrivate e che presto saranno anche ufficiali, c’è stata l’anticipazione rivelata da Sky Sport riguardo quello che accadrà alle tre squadre coinvolte.

FIGC: ricorsi respinti, club esclusi

Lieto fine per il Lecco che potrà giocare la prossima stagione di Serie B: ricorso accolto per quanto riguarda la squadra neopromossa dopo aver vinto i playoff di Serie C. Festa per i tifosi che sognavano questo momento da 50 anni.

Al momento Reggina e Siena, invece, sono state fatte fuori (per ora) rispettivamente da Serie B e Serie C con i ricorsi che sarebbero stati respinti secondo Sky Sport. Da capire come si evolverà la situazione per queste due società.