Juventus: super colpo da Madrid, contatti in corso

La Juventus pensa in grande ed è pronta ad acquistare un nuovo top player direttamente dalla Spagna che porterebbe via da Madrid. Anche senza Champions la Juve è convinta di chiudere.

Prima serviranno chiaramente delle cessioni per quanto riguarda la società bianconera e poi farà partire l’assalto a determinati profili che possono fare la differenza in vista del futuro.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano alcuni calciatori pronti ad approdare al club bianconero, si punta su giocatori giovani e di grande qualità.

Calciomercato Juventus: colpo da Madrid

Aggiornamenti riguardo quello che accadrà in vista delle prossime settimane per il futuro di uno dei migliori giocatori nel suo ruolo che in questo momento si trova a Madrid. Tante grandi operazioni ci sono nell’aria e da un momento all’altro qualcosa potrebbe cambiare in maniera importante. Infatti, ci sono aggiornamenti di calciomercato sulla scelta che farà la società su di lui.

Prima di fare un grande colpo di mercato però la Juventus dovrà fare delle cessioni. Delle uscite importanti che possono portare introiti necessari da poter investire subito nuovamente in giocatori di qualità e giovani.

Decisive le prossime settimane per capire se seriamente Nahuel Molina può tornare in Serie A con la Juventus che ha avviato un inizio di trattativa con l’Atletico Madrid per sondare il terreno.

Juventus: Nahuel Molina l’obiettivo, contatti in corso

Sono pronti nuovi contatti tra la Juventus e l’Atletico Madrid per la possibile trattativa di un trasferimento di Molina per un ritorno in Serie A. L’esterno di difesa, ma anche molto offensivo, dell’Atletico Madrid piace da tempo alla Juventus già da quando era all’Udinese.

Furono gli spagnoli però ad anticipare tutti per concludere l’operazione. Nei giorni scorsi, come rivelato da Tmw, dopo un primo sondaggio esplorativo pare che ci siano stati nuovi contatti per il possibile acquisto della Juve per Molina. Il club spagnolo non ha chiuso le porte e valuta la sua cessione.

Molina Juve: il prezzo dell’Atletico Madrid

Una grande stagione quella di Nahuel Molina alla sua prima con l’Atletico Madrid. Perché il talento argentino che ha da poco vinto il Mondiale con la Nazionale in Qatar è sceso in campo per ben 43 volte questa stagione, giocando praticamente quasi tutte le partite. Inoltre, il giocatore ha anche messo a segno 4 gol e 2 assist col club spagnolo e non ha intenzione di fermarsi. Ha convinto così la Juve.

Nahuel Molina vuole continuare a crescere e potrebbe farlo anche alla Juventus se dovesse arrivare un’offerta convincente per lui stesso e per il club spagnolo che non vuole liberarsi facilmente di lui. Il prezzo si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, dopo essere arrivato per 20 un anno fa.