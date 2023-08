Italia: Allegri il nuovo CT, la Juve ha già scelto il sostituto

Un fulmine a ciel sereno quello della notizia di calciomercato dell’addio di Roberto Mancini dalla Nazionale italiana con le dimissioni dell’allenatore. Scelto Allegri per sostituirlo e la Juve ha il nuovo allenatore in mente.

Calciomercato: l’Italia sceglie Allegri post Mancini

Il calciomercato degli allenatori può cambiare totalmente da un momento all’altro. C’è la sensazione che il tecnico possa essere scelto per iniziare una nuova avventura in vista dei prossimi anni. Perché proprio in queste ore è sbucata fuori l’importante e ricca offerta ricevuta da parte di Roberto Mancini che può lasciare tutto per andare a firmare in Arabia Saudita con la Nazionale per un contratto faraonico.

In vista di questa situazione che può evolversi presto, intanto, sono arrivate le dimissioni ufficiali di Mancini con l’Italia e questo permette la Nazionale per interessarsi ad un altro allenatore, perché si può pensare concretamene ad un cambio con Allegri che può essere quello scelto per prendere il posto di nuovo ct dell’Italia. Le prossime ore saranno quelle decisive per la firma dell’allenatore.

Allegri Italia: la Juve prende il sostituto

Arriva la decisione da parte del ct con la Federcalcio, che ora deve puntare al nuovo commissario tecnico con Allegri che può sostituire Mancini. A quel punto bisognerà capire chi potrà essere poi il nuovo allenatore dei bianconeri. Infatti, in queste ore si sta provando a trovare la migliore soluzione possibile.

Sono Spalletti, Tudor e Antonio Conte i nomi che possono approdare alla Juve per il post Allegri se andrà alla Nazionale dell’Italia.

Nuovo allenatore Juventus: tre nomi post Allegri

