Il costume è un filo: Sabrina Salerno lascia senza fiato

Cuori e fiamme per sottolineare uno scatto pazzesco: Sabrina Salerno lo ha rifatto, fan in delirio per lo scatto al mare.

Potrebbe sfidare donne ben più giovani in contest di bellezza e competere con chiunque grazie ad una carriera da sogno che non conosce battute d’arresto.

Sabrina Salerno è incantevole, e per lei il tempo non sembra essere passato. Poco è cambiato dai suoi esordi in cui mostrava di essere una brillante artista, esplosiva sul palco, con una voce interessante e soprattutto grande capacità di intrattenere il pubblico. I più giovani si sono accorti immediatamente che stava nascendo una stella, e negli anni, Sabrina Salerno, ha saputo abbracciare molti ambiti nel mondo dello spettacolo.

Dai programmi televisivi alle ospitate, passando per il piccolo schermo e le copertine dei tabloid, la splendida cantante e showgirl non si è fatta mancare nulla. Neanche le sponsorizzazioni di grandi brand, che fanno a gara per associare i prodotto ad un volto incantevole e ammaliante, ma soprattutto ad un fisico clamoroso. La Salerno lo mostra con orgoglio sui social, e si conferma impeccabile nell’attirare l’attenzione dei fan. Non ci credete? Date un’occhiata all’ennesimo scatto di una estate bollente, e in attesa di nuove apparizioni in televisione “accontentatevi” di ciò che ha da poco postato la Salerno.

Sabrina Salerno senza freni: lo scatto è strabiliante

C’è chi già le chiede quale sarà il prossimo impegno televisivo o sul palco e chi invece si limita ad apprezzare e commentare lo scatto che state per vedere. Del resto, ogni volta che arriva una notifica su un nuovo contenuto regalato ai fan su Instagram, il risultato non cambia e l’atmosfera diventa rovente.

Fra cuori e fiamme, e complimenti di ogni tipo, la community della Salerno può contare su un milione e 300 mila followers. Un risultato di certo raggiunto grazie all’affetto di uomini e donne di molti generazioni pronti sempre a dedicarle una menzione speciale fra le donne più affascinanti e ammalianti dello spettacolo. La foto, ad onor del vero, non avrebbe neanche bisogno di tanti commenti.

Lo sguardo come sempre lascia a bocca aperta, il fisico è impeccabile, curato con allenamenti ma di certo baciato da madre natura. In costume poi emergono le sue forme straripanti, che negli anni hanno conquistato sempre grazie apprezzamento. Il resto, e non è poco, è tutto nella simpatia, nella capacità di spaziare dalla musica alla tv e di far sorridere i fan, sempre innamorati di lei. Se avete bisogno di conferme provate a dare un’occhiata a foto e commenti sui social. Vi renderete conto che il pubblico italiano è davvero conquistato da una donna unica.