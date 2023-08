Nuovo ct Italia: arriva la conferma sui social

Roberto Mancini ha detto addio all’Italia e da un momento all’altro potrebbe essere annunciato il nuovo allenatore. Si parla di tanti nomi per quanto riguarda quello che sarà il prossimo commissario tecnico.

Sono arrivate in queste ultime ore tante dichiarazioni riguardo il ruolo che dovrà andare a ricoprire il prossimo tecnico in vista della nuova avventura che può iniziare in questi giorni.

Sono ore decisive queste per capire come andrà a finire per l’allenatore, perché ora l’Italia è alla ricerca di vari nomi per dare vita ad un nuovo progetto dopo l’addio dell’attuale ct.

Italia: nuovo commissario tecnico

E’ un momento davvero particolare questo per l’Italia di Mancini che ha voglia di svoltare la propria carriera e per questo motivo ha detto addio. Ora la Nazionale con la FIGC sta valutando diverse occasioni perché in breve tempo dovrà prendere la scelta definitiva per dare vita al nuovo progetto.

Si valutano diverse piste e sono già sbucati fuori tantissimi nomi per la panchina dell’Italia. Ora si valutano le varie occasioni, ma iniziano anche ad arrivare le prime smentite dopo il terremoto creato da Mancini con il suo addio.

Nuovo ct Italia: Bonucci smentisce su Instagram

Su Bonucci sono uscite in queste ore voci riguardo un suo possibile approdo nella Nazionale dell‘Italia con Gigi Buffon per un ruolo di allenatori insieme per un nuovo progetto dopo l’addio di Roberto Mancini. Ora però arriva la secca smentita a riguardo.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate sul proprio profilo ufficiale Instagram da Bonucci riguardo un suo possibile ruolo nella Nazionale dell’Italia.

“Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente prive di ogni fondamento. Ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno proposti. In quanto giocatore della Juventus, rispettando contratto e correttezza, vedo l’azzurro solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio”

Calciomercato Juve: la decisione di Bonucci

Al momento il futuro di Leonardo Bonucci sembra essere alla Juventus ancora anche per questa prossima stagione. Nonostante sia stato messo sul mercato dal club bianconero ad un anno dalla sua scadenza, lui non ha nessuna intenzione di andare via. Per questo motivo resterà ancora in bianconero anche contro la volontà di società e allenatore.

Non considererà nessuna delle offerte arrivate e allo stesso tempo il calciomercato Bonucci lo considera già chiuso per se stesso. Non andrà da nessuna parte ed anche se è stato messo fuori rosa al momento è convinto che convincerà allenatore e club per questo suo ultimo grande anno in bianconero.