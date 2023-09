Italia: caso Donnarumma, Spalletti lo punisce

Nell’Italia scoppia nuovamente il caso Gigio Donnarumma. Più volte in questi anni il giovane portiere di talento italiano è stato bacchettato e ora ci sono novità con Spalletti.

Ora c’è un’altra situazione di mezzo che ha colpito il giocatore italiano in queste ultime ore, si tratta dell’errore contro la Macedonia del Nord, decisivo per quello che è poi stato il pareggio della Nazionale.

Un caso che potrebbe non essere finito qua, perché ora sono arrivate anche le parole del commissario tecnico che potrebbe aver fatto intendere come stiano diversamente le cose con il portiere.

Italia: conferenza Spalletti, parla di Donnarumma

Ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti in vista di Italia-Ucraina, sfida valida per la qualificazione a Euro 2024 che andrà in scena domani sera a San Siro. Queste le parole del ct su Donnarumma che si pensava potesse andare in panchina:

“Donnarumma sarà titolare per ciò che sta venendo fuori è il ruolo del portiere che paga sempre carissimo tutto. A lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che brucia le tappe. Poi i ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che gli è stato donato. Se non lavori sul talento, allora diventa presunzione”.