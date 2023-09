Juventus shock: giocatore positivo al doping

La Juventus è sotto shock per la positività di un giocatore al doping. Ora sono in corso tutti gli approfondimenti del caso.

E’ assolutamente sotto shock la Juventus dopo la positività al doping. Al momento non si hanno certezze e sono in corso tutte le valutazioni del caso da parte dei bianconeri per verificare meglio quanto accaduto.

Ma, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, le analisi parlano chiaro e per il calciatore della Juventus la positività al doping sembra essere ormai certa. Non ci resta che attendere le prossime ore per capire come la società andrà a commentare una vicenda che rischia di compromettere la carriera di un big.

Juventus: giocatore positivo al doping, i dettagli

La positività al doping è stata un fulmine a ciel sereno per il club anche se, come detto in precedenza, per il momento non si hanno delle certezze. La società bianconera, infatti, preferisce non sbilanciarsi e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. Si tratta di un qualcosa che sicuramente terrà banco per diverso tempo e il rischio è quello di dover fare i conti con una carriera stroncata dalla positività.

Stando alle ultime indiscrezioni, Paul Pogba è risultato positivo al doping ad un test svolto al termine di Udinese-Juventus. Gli esami hanno evidenziato la presenza di testosterone nel sangue e per questo motivo la sua carriera è assolutamente a forte rischio. Ora saranno fatti tutti gli approfondimenti del caso e nelle prossime or sono attese delle novità molto importanti.

Sicuramente si tratta di una tegola importante per il giocatore, che in questi ultimi mesi ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Non ci resta che aspettare le prossime ore per capire cosa potrà succedere e quali sono i rischi per Pogba, che rischia di dire addio a tutti i sogni di gloria.

Cosa rischia Pogba?

Ma cosa rischia Pogba? Secondo le ultime notizie, il francese per la positività al doping rischia quattro anni di squalifica e, di conseguenza, una carriera che sembra essere ormai finita. Ma, come detto in precedenza, ci sono ancora diverse cose da confermare e per il momento il club sta facendo delle valutazioni attente sul caso.