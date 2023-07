Italia, è rivoluzione: scelto il nuovo ct della Nazionale

L’Italia sta cambiando molto con la Nazionale che ora deve iniziare un nuovo ciclo vincente: Gravina ha scelto il nuovo ct.

Il nuovo corso dell’Italia è già iniziato e ora potrebbe portare a sorprese inaspettate. Dai più esperti alla generazione dei giovanissimi italiani, c’è un lavoro importante da portare avanti per crescere sempre più e portare nuova linfa a tutto il paese dal punto di vista calcistico. Gabriele Gravina ha annunciato novità molto importanti circa il futuro dell’Italia, visto che il recente passato ha portato a cocenti sconfitte.

Cambia il ct della Nazionale, con la novità che arriva direttamente dalla FIGC e coinvolge molti membri importanti dell’Italia.

Italia, cambia il ct della Nazionale: le ultime

La Nazionale Italiana ha bisogno di novità importanti per poter tornare ai fasti di un tempo. L’ultimo periodo non è stato affatto felice per il calcio italiano a livello internazionale, con molte sconfitte pesantissime e gravi che non hanno permesso lo step in avanti. Dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini si pensava ad un momento molto positivo per tutto il movimento calcistico italiano ma così non è stato.

Ci sono state, invece, molte difficoltà per tutte le squadre dell’Italia, dai giovanissimi alla Nazionale maggiore, tanto che non è riuscita la qualificazione ai Mondiali con i “grandi” e non si è riuscito a vincere con i “piccoli”.

Ora Gravina ha deciso di cambiare tutto e la prima novità è la decsione sul nuovo ct della Nazionale.

Italia Under 21, addio a Nicolato: decisione di Gravina

La Nazionale Under 21 con Paolo Nicolato non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo e agli Europei ha sfigurato, nonostante l’ottima rosa a disposizione del commissario tecnico. Il punto più basso del calcio italiano dal punto di vista delle Nazionali è stato ormai raggiunto e per Gravina è tempo di cambiare aria.

Il presidente della FIGC ha deciso di sollevare Nicolato dall’incarico di CT della Nazionale Under 21 e di iniziare un nuovo corso. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è stato scelto Carmine Nunziata come nuovo ct dell’Under 21.

Il commissario tecnico è stato promosso dall’Italia Under 20 dopo la bellissima figura nel Mondiale Under 20, perso solo in finale contro l’Argentina, dopo un cammino straordinario con i giovanissimi italiani.

Cambio anche in Nazionale maggiore: scelto il vice di Mancini

La rivoluzione della FIGC riguarda solo le nazionali giovanili, mentre per Gravina è intoccabile il ruolo di Roberto Mancini, per il quale c’è grande fiducia anche verso il futuro.

C’è stato anche un cambio nella Nazionale maggiore: il nuovo vice di Mancini è Alberto Bollini che aiuterà con il suo sapere il commissario tecnico nel nuovo corso che dovrà necessariamente essere vincente.