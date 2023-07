Milan, Pioli perde pezzi: assalto dalla Premier League

Il Milan ha iniziato il calciomercato con colpi importantissimi ma ora è anche tempo di cedere qualche calciatore importante.

I prossimi giorni in casa Milan diventeranno determinanti per il calciomercato, oltre che per le vicende societarie che hanno ribaltato le vicende della dirigenza. Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Paolo Maldini e Frederic Massara da quel momento c’è stata un po’ di difficoltà nella creazione della rosa, anche se Moncada e Furlani si sono messi all’opera sin da subito.

Stefano Pioli ha deciso già come muoversi per la prossima stagione e ha chiesto alla società dei miglioramenti importanti per tornare a vincere sia in Italia che in Europa.

Calciomercato Milan, Pioli perde pezzi: le ultime

In casa Milan il calciomercato è ancora al centro di numerose novità che possono cambiare radicalmente la rosa rossonera. La società ha deciso di cambiare la dirigenza e dal momento dell’addio di Paolo Maldini si è scatenato il putiferio tra i tifosi che pian piano si stanno accontentando di come si sta muovendo la società.

La questione cessioni e nuovi acquisti è molto calda in casa rossonera, visto che serve nuova linfa vitale per migliorare la rosa. Ora anche Pioli chiede chiarezza su quello che dovrà succedere nella prossima stagione, visto l’andamento pericoloso che sta arrivando per le nuove settimane.

Il calciomercato del Milan è già iniziato alla grande e la squadra è già migliorata. Ora devono esserci delle cessioni importanti prima di poter investire nuovamente.

Milan, addio a Origi: torna in Premier League

Il Milan può dire addio a Divock Origi. Il calciomercato è iniziato male ma proseguito benissimo per il club di Via Aldo Rossi che dopo aver rinnovato il contratto di Leao ha perso sia Paolo Maldini che il direttore sportivo Frederic Massara. Inoltre è stato ceduto Sandro Tonali e sono arrivati volti nuovi che hanno migliorato la rosa.

Dalla Premier League è arrivata l’offerta che può far dire addio all’attaccante belga che non è mai riuscito a dare continuità al buon lavoro che aveva fatto negli anni scorsi.

L’addio di Origi al Milan è quasi certo, visto che è un peso per l’attacco del Milan e Pioli non intende puntarci per la prossima stagione. Serviva un altro attaccante al suo posto ed è arrivato Noah Okafor e ora serve l’addio di Origi per risparmiare sui conti a bilancio.

Origi lascia il Milan: le cifre dell’addio

Origi al Milan non ha mai trovato la dimensione giusta e ora deve dire addio per provare una nuova esperienza. Può tornare in Premier League, campionato in cui ha sempre dato tantissimo ed è arrivato ad altissimi livelli.

Il West Ham, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe disposto ad offrire al club rossonero una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.