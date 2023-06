Italia, esonero deciso: ecco il prossimo ct della Nazionale

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il futuro della Nazionale italiana: c’è la svolta da parte della Figc, ecco cosa sta succedendo.

Un fulmine a ciel sereno che rischia di compromettere anche il destino dei calciatori che non potranno più contare sullo storico allenatore, che ha guidato fino a questo momento la Nazionale italiana. La decisione è stata presa anche a seguito degli ultimi risultati non proprio brillanti. Ecco le ultime notizie riguardo il nuovo allenatore dell’Italia.

L’eliminazione di ieri dell’Italia dagli Europei 2023 ha condannato gli azzurrini che non parteciperanno alle prossime Olimpiadi. Una delusione enorme per tutto il movimento calcistico che si aspettava tanto da questa kermesse. Adesso il futuro del commissario tecnico dell’Italia Under 21 Nicolato è in bilico: presto potrebbe arrivare l’annuncio del suo addio.

Italia: esonero per il ct, ecco l’annuncio

“Futuro? In questo momento non voglio parlare, abbiamo fatto un buon percorso. Valuteremo il da farsi”, così Paolo Nicolato subito dopo l’eliminazione di ieri dell’Italia Under 21 che ha dovuto salutare in anticipo gli Europei di categoria. Adesso si apre il dibattito attorno al futuro del ct che ha il contratto in scadenza.

Al momento l’idea della Federazione è quella di cambiare guida tecnica: è questa la notizia riportata anche da Tuttosport che evidenzia questo malumore della Figc dopo la delusione scaturita dall’eliminazione alla fase a gironi di questi Europei 2023.

Tutto pronto, dunque, per l’esonero e l’addio di Nicolato dall’Italia Under 21: ecco chi sarà il suo successore.

Italia Under 21 Nicolato, tutto pronto per l’addio: scelto il sostituto

Già prima dell’inizio degli Europei s’era discusso del futuro di Paolo Nicolato alla guida dell’Italia Under 21. Il commissario tecnico aveva il contratto in scadenza nel 2023, per questa ragione la competizione poteva decidere in un modo o nell’altro il suo destino in azzurro. Sfortunatamente per lui, e anche per l’Italia, l’avventura degli azzurrini non è stata positiva con l’eliminazione alla fase a gironi. Ecco perché con molta probabilità non ci sarà la riconferma di Nicolato sulla panchina dell’Under 21: al suo posto è pronto Carmine Nunziata, protagonista dell’Under 20 agli ultimi Mondiali.

Nuovo ct Italia Under 21, in pole Carmine Nunziata

Protagonista di un ottimo Mondiale con l’Under 20, con la finale raggiunto e poi persa contro l’Uruguay, è tutto pronto per la promozione di Carmine Nunziata che è il favorito per diventare il nuovo allenatore dell’Italia Under 21 e sostituire Paolo Nicolato che non sarà confermato alla guida degli azzurrini.