Juventus: colpo da 30MLN, è già tutto fatto

Il prossimo colpo della Juventus potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Perché ci sono delle notizie importanti per il calciomercato dei bianconeri per il prossimo anno.

Il club bianconero ha intenzione di andare a migliorare decisamente gli ultimi due anni e per questo motivo ha le idee abbastanza chiare, la strategia viene portata avanti anche senza il ds di riferimento.

Al momento il mercato della Juventus è gestito dal giovane Giovanni Manna, ds della Next Gen che è stato promosso in prima squadra quest’anno e dovrà affiancare il nuovo ds Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juve: pronto il prossimo colpo

Saranno diversi i colpi che andrà a fare la Juve in questa sessione di mercato. Tantissime trattative portate avanti dal club in entrata e in uscita. Sarà difficile poter far felici tutti, ma la società proverà ad avere una rosa accontentata sotto tutti i punti di vista. Chi vorrà restare resterà se sarà utile al progetto tecnico di Allegri e chi vorrà partire andrà via per poter provare una nuova avventura se non stimolato abbastanza da quella bianconera. Ecco che allora si aprono diversi scenari. Ma resta il fatto anche che la società dovrà fare cassa.

C’è una trattativa che può sbloccarsi da un momento all’altro. Sono diversi i colpi che punta la Juve in vista del prossimo anno e ci sono novità importanti anche per quello che sarà il mercato in uscita. Perché ora c’è una società che fa sul serio e vuole provare a definire gli affari il prima possibile. Ormai ci siamo, il calciomercato estivo è iniziato ed è pronto a decollare con tantissime trattative.

Sarà sicuramente protagonista la Juventus a prescindere dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League vista la penalizzazione di 10 punti in Serie A. Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano il mercato e quello che accadrà il prossimo anno. Sarà compito di Cristiano Giuntoli ora definire gli affari e prendere in mano il mercato, lo dovrà fare per cessioni e acquisti già dai prossimi giorni quando sarà ufficialmente il ds della Juve.

Juventus: il West Ham sblocca il mercato

Il West Ham sta definendo uno dei più grandi trasferimenti della storia del calcio e della Premier League. Perché il club degli Hammers sta ultimando gli ultimi dettagli per la cessione del suo capitano Declan Rice che passerà all’Arsenal per 122 milioni di euro. C’entra anche la Juve in questo giro.

Perché secondo le ultime notizie di Sky Sport Uk il West Ham avrà la possibilità di investire tanto e guarda proprio in casa Juventus. Il club bianconero può cedere Denis Zakaria al West Ham e potrebbe essere un grande affare per la società.

Calciomercato Juve: cessione Zakaria al West Ham

La Juve con Allegri non considera Zakaria fondamentale nel progetto e per questo motivo può partire per circa 30 milioni di euro a titolo definitivo. Il club inglese punta forte sul giocatore della Juventus.