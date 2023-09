Italia, individuato il colpevole: l’annuncio di Spalletti

Arrivano le parole di Luciano Spalletti dopo la partita pareggiata dall’Italia contro la Macedonia. Ecco l’annuncio del commissario tecnico.

Altra notte amara per la Nazionale italiana. La Macedonia del Nord ferma il cammino degli azzurri verso Euro 2024. Pareggio che rischia di essere fatale per le ambizioni dell’Italia: quella di martedì, contro l’Ucraina, sarà già una gara da dentro o fuori.

Macedonia Italia: le parole di Spalletti ai microfoni della Rai

All’Italia non è bastato il gol di Immobile: a dieci dal termine la Macedonia del Nord, con una punizione di Bardhi, ha trovato il gol del pareggio. 1-1 che rischia di complicare i piani degli azzurri, attualmente a quattro punti in classifica con una partita in meno. Quella di martedì contro l’Ucraina sarà un match decisivo.

Ecco le parole del commissario tecnico Spalletti che, intervistato dalla Rai, ha espresso la sua opinione sulla partita.

“C’è stata sofferenza sulle seconde palle. Non siamo stati pronti a creare un blocco in fase difensiva che potesse respingere le respinte. Non accompagnavamo bene l’azione, nel complesso abbiamo giocato una gara buona ma c’è tanto da lavorare. Avevamo lo spazio per poter far male”.

“L’Ucraina? Dobbiamo analizzare la gara di oggi, è l’unico elemento che abbiamo per migliorare la squadra”.

“Esordio? C’era un po’ di emozione, anche perché quando gioca l’Italia è sempre così: ci guardano in tutto il mondo perché abbiamo tanti emigrati in giro. Devono essere loro a valutarci”.

Italia: intervista al capitano Ciro Immobile

“Bisogna stare uniti, ci gira tutto storto. Avevamo qualche occasione nonostante il campo brutto, in questo momento dobbiamo stare più uniti. Eravamo stati bravi a creare delle occasioni, martedì è una partita fondamentale. Tocca lavorare”.