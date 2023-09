Georgina Rodriguez, l’omaggio a Pretty Woman fa impazzire i fan

Georgina Rodriguez, influencer e compagna di Cristiano Ronaldo, incanta i fan: l’omaggio a Pretty Woman li fa impazzire

Pretty Woman continua a far sognare nonostante lo scorrere degli anni. Non stupisce, dunque, che Georgina Rodriguez abbia voluto rendere omaggio al film in occasione di evento importante.

La storia d’amore tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è iniziata come una fiaba. I due si sono conosciuti quando la modella spagnola lavorava come commessa in un negozio Gucci di Madrid. Tra i due è subito scattata la scintilla. Un incontro frutto del caso è stato l’inizio di una storia d’amore.

Il cinema propone spesso scenari del genere, tuttavia, alcune rom-com fanno sognare più di altre. Tra queste c’è certamente Pretty Woman. La modella ha voluto rendere omaggio al film del 1990 in occasione di un evento importante.

Mentre Cristiano Ronaldo si preparava ad affrontare la Slovacchia, Georgina Rodriguez volava in Italia per presenziare a uno degli eventi più attesi dell’anno, ossia la Mostra internazionale d’arte cinematografica.

Georgina Rodriguez arriva in Italia e lascia senza fiato

Arrivata in jet privato a Venezia nel pomeriggio, l’influencer ha fatto la sua apparizione solamente in serata per la proiezione di Enea, film di Pietro Castellitto che ricopre anche il ruolo di protagonista.

Per la sua quinta volta sul tappetto rosso della Biennale, la compagna del top player portoghese ha deciso di sfoggiare un look iconico. L’abito infatti richiamava quello indossato da Julia Roberts nel film Pretty Woman, quando Vivian si reca a teatro con Edward.

Ad occuparsi del suo look è stato Dav Martens che è riuscito a valorizzare la spagnola con un lungo e sinuoso abito Couture firmato da Vetements by Guram Gvasalia, direttore creativo del marchio e fratello di Demna che ricopre la stessa carica per Balenciaga, in collaborazione con Elie Saab.

La modella ha indossato un vestito a sirena di colore rosso con maxi strascico con un drappeggio sul punto vita e con una scollatura a v contornata da spalline che cadono morbide sulla spalle. Abbinati al vestito dei guanti bianchi, come nel film con Julia Roberts, che completano il look da diva. Un collier illumina il volto della bella indossatrice. Infine, per quanto concerne l’accorciatura, la bellissima spagnola ha sfoggiato dei capelli mossi effetto bagnato. Niente raccolto come nella pellicola del 1990, semplicemente capelli sciolti, che conferiscono all’influencer un aspetto da splendida sirena ammaliatrice. Tuttavia, il suo look non ha convinto tutti. Difatti, alcuni sui social hanno classificato l’outfit come volgare e pacchiano.