Calciomercato Inter, altro colpo dal Bayern Monaco: farà il titolare

Dopo l’affare Yann Sommer i contatti fra il Bayern Monaco e l’Inter non solo assolutamente cessati. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe in programma di chiudere un altro colpo dai bavaresi in questo calciomercato.

Bisognerà capire solo se Tuchel sarà disposto a lasciar partire il giocatore, ma stando alle ultime notizie le trattative sarebbero addirittura già giunte anche ad un ottimo punto, con la svolta che potrebbe essere raggiunta nelle prossime ore.

Nel momento in cui questo acquisto dovesse essere definitivo, Simone Inzaghi potrebbe finalmente avere a disposizione il titolare tanto richiesto alla sua dirigenza in questa sessione estiva di calciomercato.

Inter, altro colpo dal Bayern Monaco: si chiude

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che nelle ultime settimane si è dimostrata essere sicuramente una delle società di Serie A più attive proprio sul fronte degli acquisti.

Arrivati Audero e Sommer, definito Carlos Augusto e messo in stand-by Samardzic, il club meneghino starebbe ora lavorando per regalare a Simone Inzaghi almeno un altro paio di rinforzi per completare e rinforzare la rosa nerazzurra in vista di questo imminente inizio di stagione. L’intenzione di Marotta e di Ausilio è ovviamente quella di provare a mettere a disposizione del tecnico interista una squadra completa già per la prima di Serie A, ma dalle parti di Viale Liberazione sono consapevoli che questo obiettivo è più facile a dirsi che a farsi. Al momento c’è però una questione da risolvere alla quale si è data massima priorità, ovvero quella relativa all’attaccante, sulla quale Marotta avrebbe lavorato trovando una soluzione, ed opportunità, proprio dal Bayern Monaco.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per andare a sostituire Romelu Lukaku in questo calciomercato l’Inter avrebbe messo gli occhi su Choupo-Moting del Bayern Monaco, che per qualità ed esperienza potrebbe fare proprio al caso di Simone Inzaghi.

L’Inter pensa a Choupo-Moting per l’attacco: il Bayern fissa il prezzo

L’arrivo di Harry Kane potrebbe portare Choupo-Moting a lasciare il Bayern Monaco in questo calciomercato. Il camerunese rappresenterebbe essere una vera e propria opportunità per l’Inter, alla ricerca di un attaccante col quale sostituire numericamente in rosa Lukaku.

L’impressione è che in Viale Liberazione alla fine si possa puntare proprio su Choupo-Moting, visto che l’ex attaccante di PSG e Stoke City, fra le altre, potrebbe essere un affare soprattutto da un punto di vista economico, dato che per lasciarlo partire il Bayern Monaco chiede “solo” 10 milioni di euro. Ci sarà ora però da capire se effettivamente Thomas Tuchel deciderà di lasciar partire il camerunese, sul quale il tecnico tedesco punta tanto nonostante l’attaccante non sia un titolarissimo.

Non solo Choupo-Moting: la priorità dell’Inter è un’altra

Al momento Choupo-Moting rappresenterebbe essere un’alternativa per l’Inter per il ruolo d’attaccante, dato che la priorità dei nerazzurri al momento risponde al nome di Marko Arnautovic. La pista che porta all’austriaco, però, parrebbe essersi decisamente complicata, visto che il Bologna per l’attaccante chiederebbe almeno 20 milioni di euro.