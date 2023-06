Juve, la cessione è eccellente: costa 60 milioni

La Juventus e la cessione eccellente. Risanare il bilancio, questo è l’obiettivo principale che la nuova dirigenza della Juventus deve, necessariamente, perseguire.

I dirigenti della Juventus hanno in mano una bussola che indica una sola direzione: il risanamento dei conti. Il direttore generale, Maurizio Scanavino, non solo ha tracciato la rotta ma ha fissato perfino la meta da raggiungere: 140 milioni di euro.

Tanti denari. Poiché sono tanti i milioni che non entreranno nelle casse della società bianconera a causa della mancata partecipazione alla Champions League. Una cifra non inferiore agli 80/100 milioni di euro. Pertanto la mannaia dei tagli al monte ingaggi e la cessione di un nome importante, alla Continassa si spera che non sia più di uno, potrebbero assicurare il raggiungimento di questo importante obiettivo. Qualcosa, in tal senso, si è già mosso.

Il repentino saluto, al resto della compagnia bianconera, di Angel Di Maria e Leandro Paredes ha già avuto come primo, benefico effetto un alleggerimento al monte-ingaggi di circa 25 milioni di euro. Cuadrado e Alex Sandro potrebbero essere gli altri due sudamericani in procinto di lasciare Torino insieme ai loro lauti ingaggi. Qualora poi non arrivasse il rinnovo di un anno proposto a Rabiot, ecco che si verrebbe a risparmiare un ulteriore ingaggio pesante, pari a 7 milioni di euro netti.

La Juventus e la cessione eccellente

Se da un lato il taglio del monte ingaggi dovrà assicurare un consistente risparmio, il resto del lavoro dovrà essere svolto dalle cessioni.

Tra coloro che rientreranno dai prestiti e chi è attualmente in rosa ma non rientra più nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, si dovrà scovare il tesoretto per il risanamento del bilancio e per finanziare il mercato. Inevitabile la dolorosa cessione di un nome prestigioso. I nomi di giocatori della Juventus che hanno un importante mercato internazionale e che quindi potrebbero assicurare un consistente introito economico sono soltanto tre: Bremer, Chiesa e Vlahovic.

Se il Chelsea e il Bayern Monaco sono da tempo sulle tracce dei due attaccanti ex Fiorentina, sul centrale brasiliano sono puntati gli occhi di diversi grandi club della Premier League. La valutazione della Juventus del difensore acquistato l’estate scorsa dal Torino per una cifra di circa 50 milioni di euro, è decisamente importante. Ne occorreranno almeno 60 per chiudere un’eventuale trattativa. Matthijs Pog su Twitter ha lanciato la notizia riguardante il centrale brasiliano e qualche tifoso della Juventus non l’ha presa bene.

Ma la linea tracciata da Maurizio Scanavino non lascia alternative. Si dovrà lavorare di fantasia e con competenza per raggiungere l’obiettivo prefissato. Il tutto tenendo sempre a portata di mano la calcolatrice.