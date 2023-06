Juve, il piano per fregare l’Inter: ecco l’uomo chiave

Il club bianconero pianifica la sua strategia per arrivare al big: Allegri pronto a servire la beffa ad Inzaghi

Già abbondantemente iniziato con le prime schermaglie primaverili, il calciomercato è ormai entrato ufficialmente nel vivo. La stagione, per lo meno quella delle squadre di club, si è chiusa con la finale di Istanbul: un epilogo amaro per l’Inter, che esce però dalla serata turca con la consapevolezza di aver dato il massimo e soprattutto di essere ormai una solida realtà.

Un collettivo che però può esser ancor più competitivo se rafforzato con le giuste pedine, coi giusti colpi. Marotta è già al lavoro, ma sulla sua strada potrebbe trovare ancora una volta la Juve.

Sebbene negli ultimi mesi non sia neppure sceso in campo – vuoi per valutazioni del tecnico, vuoi per infortunio – e nonostante Inzaghi abbia trovato un equilibrio col trio difensivo composto da Darmian, Acerbi e Bastoni, un pilastro come Milan Skriniar andrà comunque sostituito. Inutile girarci intorno: i nerazzurri dovranno intervenire sul mercato in special modo sulla difesa. Dopo aver passato in rassegna i giocatori papabili a raccogliere l’eredità dello slovacco, gli sforzi si stanno per concentrare su un profilo che ha già mostrato il suo valore durante una permanenza di 8 anni nella nostra Serie A.

Passato al Chelsea per 40 milioni nella scorsa estate, il calciatore ha pagato il caos tecnico del club londinese, che ha comprato come se non ci fosse un domani, cambiando addirittura tre allenatori nell’arco di una sola stagione. Il suo valore è però indiscutibile: la dirigenza meneghina si prepara al grande assalto.

Giuntoli sulla strada dell’Inter: Allegri prova un altro ‘scherzetto’

Kalidou Koulibaly è il prestigioso nome che Marotta ha cerchiato in rosso nella sua agenda di mercato. Con un ingaggio annuo pari a 10 milioni, il senegalese potrebbe arrivare a Milano solo a determinate condizioni. I rapporti tra l’Inter e il Chelsea sono sempre molto vivi per via dell’ancora possibile ridefinizione di un nuovo prestito di Romalu Lukaku al club nerazzurro, nonché per il grande interesse dei Blues per Andre Onana.

A questi problemi però, se ne starebbe aggiungendo un altro. Per l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juve in qualità di Ds infatti, non è detta l’ultima parola: il dirigente fiorentino sta facendo di tutto per liberarsi dal club partneopeo. E se dovesse riuscirci questo avrebbe degli effetti immediati anche sul progetto dell’Inter di arrivare a Koulibaly.

Il ‘Demiurgo’ del Napoli di Spalletti 2.0 – quello che, nell’annata appena trascorsa, ha dominato in lungo e in largo il campionato – conosce alla perfezione il colosso africano, avendone anche trattato direttamente la ua cessione agli inglesi lo scorso anno. La sua influenza potrebbe essere decisiva per determinare il passaggio di Koulibaly al club bianconero. Dopo Bremer, soffiato dalla Juve all’Inter nello scorso agosto, si potrebbe prefigurare un’altra beffa di mercato, sempre a firma bianconera, per il club meneghino.