Scontro duro con la società: l’allenatore può salutare, il motivo

La prossima stagione è alle porte, ma a quanto pare c’è un club che non ha intenzione di iniziarla col piede giusto, visto quanto è uscito fuori nelle scorse ore. Stando alle ultime notizie, infatti, nell’odierno incontro di programmazione fra la società e l’allenatore ci sarebbe stato uno scontro abbastanza duro fra le parti che avrebbe portato i rapporti praticamente a spezzarsi.

Lavorare in queste condizioni di tensione di certo non aiuta né la piazza né tantomeno i giocatori, che si apprestano a vivere una stagione importante, dove è sicuramente atteso il salto di qualità.

Per questo motivo, a fronte proprio di quanto è successo, la panchina del club potrebbe rimanere incredibilmente vuota, visto che l’allenatore potrebbe salutare, o per dimissioni o per esonero, salvo che i rapporti non riescano ad essere ricuciti in questi giorni.

Scontro società-allenatore: nervi tesi

La prossima stagione sarà importante sotto tanti aspetti, soprattutto per quei club ai quali viene esplicitamente chiesto il tanto atteso salto di qualità, o di categoria. I presupposti per riuscire in questi intenti ci sono tutti e per tutti, tranne per alcune società che invece in queste settimane si sono ritrovate al centro di cicloni giudiziari o “privati”. L’ultima è stata aggiunta proprio oggi a questa particolare lista.

Stando alle notizie di giornata, infatti, quelli appena trascorsi e che dovranno poi venire, non saranno giorni particolarmente semplici per il club, nonostante il ritiro pre stagionale sia alle porte e l’entusiasmo dei tifosi sia alle stelle. Passare da queste alle stalle non ci vuole niente, come dimostrato anche dall’alone di tensione che si è iniziato a respirare nell’importante piazza italiana dopo gli ultimi, preoccupanti, screzi che si sono generati fra la società e l’allenatore. Una situazione, questa, che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi che, comunque, confidano che tutto possa risolversi al meglio ed al più presto.

Al momento, però, la situazione è questa, visto che dopo il confronto di oggi sarebbe sceso il gelo totale fra la Ternana e l’allenatore Aurelio Andreazzoli. A riportarlo è stata la redazione di Tuttomercatoweb.

Scontro società-Andreazzoli: il motivo delle tensioni in casa Ternana

La stagione è alle porte, c’è entusiasmo, ma i primi giorni di presidenza del PharmaGroup sono da dimenticare viste le frizioni createsi col tecnico Andreazzoli. In casa Ternana si sono infatti venute creare delle tensioni che potrebbero avere ripercussioni sulla programmazione della prossima annata in Serie B.

Il motivo di tutto ciò? Semplice, quello oramai più comune a tutti: il calciomercato. Stando a TMW, infatti, alla base delle discussioni fra la Ternana ed Andreazzoli ci sarebbero per l’appunto visioni diverse sul fronte trasferimenti.

Ternana-Andreazzoli: addio ancora prima della stagione?

Le tensioni createsi fra Andreazzoli e la Ternana sono importanti, ma i rapporti fra le parti potrebbero essere facilmente ricuciti. Ad oggi, dunque, la panchina dell’ex Empoli non è assolutamente a rischio.