Juventus, Allegri brucia il gioiellino: occasione d’oro in Serie A

Il calciomercato della Juventus sta vivendo momenti molto intensi che possono portare a grandi sorprese nelle ultime due settimane.

I bianconeri stanno vivendo un’estate molto particolare perché sono stati esclusi dalle coppe europee ed è diventato sempre più complesso riuscire a convincere calciatori importanti ad accettare un anno senza Europa. Massimiliano Allegri, però, è stato categorico con la società: vuole allenare una squadra forte e che sia pronta a lottare per la vittoria dello Scudetto, pur cambiando qualche calciatore di primo livello.

Il calciomercato è anche il momento in cui la Juventus e Massimiliano Allegri scenderanno a compromessi per stabilire il reale valore della rosa. Il tecnico dovrà accontentarsi di qualche mossa in meno e la società dovrà tentare di fare qualche sforzo in più per tornare a vincere.

Calciomercato Juventus: Allegri cambia i piani della società

La Juventus ha deciso di adottare una nuova politica in fase di calciomercato. I bianconeri hanno avviato un nuovo progetto, con nuovi dirigenti e una spending review che porterà tanti benefici economici nelle prossime stagioni. Il futuro della Juve è iniziato in queste settimane complicate, rese ancora più complesse dal fatto che la UEFA abbia deciso di escludere i bianconeri dalla corsa europea.

Il calciomercato è stato meno dispendioso del solito e l’obiettivo è stato innanzitutto quello di trattenere tutti i calciatori migliori per puntare a far bene in Serie A.

Allegri ha cambiato i piani della società: non si fida di tutti i giovani in rosa e ha deciso di mandare via qualcuno dei più interessanti.