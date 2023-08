Calciomercato Napoli, si chiude il colpo ma con lo scambio: addio e destinazione

Si può chiudere il colpo e nell’immediato, ma soltanto attraverso lo scambio e con l’addio al Napoli nell’imminente calciomercato.

Gli azzurri, così come accadde nella passata estate che portò poi il Napoli a laurearsi campione d’Italia per la stagione che è alle porte, sta facendo mercato nel pieno dell’estate.

Tra cessioni e rumors, con anche rinnovi da piazzare, c’è un colpo tra tutti che il Napoli sta tentando di realizzare in quest’ultimo periodo. Sembra vicina la fumata bianca, che potrebbe essere realizzata adesso con il club coinvolto, inserendo nell’affare il cartellino di un calciatore, che direbbe così addio al Napoli e nell’imminente finestra di calciomercato.

Calciomercato Napoli, colpo in chiusura: ma con l’addio, la notizia

Colpo in chiusura, ma con l’apertura sullo scambio, perché potrebbe esserci un addio molto sofferto dal centrocampo del Napoli.

Il colpo di calciomercato sta per essere piazzato e risulta essere uno dei più costosi della storia del Napoli, finendo praticamente tra i tre o quattro acquisti più onerosi dell’intera storia dei partenopei.

Ma le intenzioni sono chiare da parte del Napoli che, se non prima di Frosinone-Napoli, vorrà piazzare il colpo a cavallo della settimana che porterà poi alla prima gara al Diego Armando Maradona, contro il Sassuolo. Per portare al Napoli Gabri Veiga, al Celta Vigo potrebbe finirci Diego Demme. Il calciatore italo-tedesco potrebbe approdare in Liga, salutando così il Napoli dopo aver vinto il titolo da campione d’Italia come sognava da bambino.

Mercato Napoli, scambio Demme e Gabri Veiga: i dettagli

Secondo quanto riferiscono i media spagnoli e come riportato da Fichajes.net, a sbloccare le cose sulle cifre accordate tra Napoli e Celta Vigo, ci sarebbe la possibilità di andare verso uno scambio tra i due club, portando Demme in Liga e Gabri Veiga in Serie A.

Chiaro è che i due calciatori hanno un valore di mercato differente e inserire Demme nell’operazione, permetterebbe al Napoli di ammorbidire le elevatissime richieste del Celta Vigo, che continua a spingere verso il pagamento della clausola rescissoria, fissata a 40 milioni di euro.

Demme al Celta Vigo, le cifre del colpo Gabri Veiga per il Napoli

Se dovessero concretizzarsi le cose, vedendo l’approdo di Diego Demme al Celta Vigo e Gabri Veiga come nuovo giocatore del Napoli, le cifre dell’operazione saranno differenti dagli accordi precedenti. Nelle casse del Celta Vigo ci finirebbero circa 28 milioni di euro, più il cartellino dello stesso centrocampista italo-tedesco.