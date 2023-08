Andrea Delogu incontenibile: la scollatura è vertiginosa

Andrea Delogu in un primo piano dalle forme prorompenti: la conduttrice televisiva e attrice con le sue curve buca lo schermo

Una delle protagoniste principali dell’estate televisiva e sui social, confermando il trend che da tempo la vede ai primissimi posti nel cuore di tutti gli italiani, è stata ed è Andrea Delogu. La brillante e affascinante conduttrice televisiva e attrice raccoglie sempre applausi a scena aperta e non la smette più di incantarci.

41 anni, può vantare ormai già una lunga carriera, praticamente ventennale, nel mondo dello spettacolo, in svariati ruoli. La poliedricità è effettivamente ciò che la ha sempre caratterizzata, disimpegnandosi assai bene in tutte le esperienze che l’hanno vista protagonista. Ma soltanto da qualche anno a questa parte Andrea ha raggiunto la visibilità e la fama che merita.

Adesso, è un volto di cui non possiamo più fare a meno, tra spot pubblicitari e apparizioni televisive e social di vario genere. Sulla Rai, in queste settimane, ha spopolato alla conduzione del Tim Summer Festival, insieme a Nek. Regalandoci tante serate dalle grandi emozioni e non soltanto per la musica degli artisti coinvolti, ma anche con la sua classe e il suo fascino, seducente e insieme scanzonato, che non può certo lasciare indifferenti.

Andrea Delogu, tubino nero illegale e lato A da infarto: capolavoro assoluto

Per Andrea, ora, un po’ di meritato riposo dopo una stagione molto intensa, ma una come lei non si ferma davvero mai ed è già pronta per nuove avventure. La nuova stagione la vedrà impegnata in teatro con vari spettacoli e di certo ci sarà qualcosa in serbo da parte sua per i fan ancora una volta sul piccolo schermo. Per non parlare dello spettacolo che sui social è immancabile e irrinunciabile.

Su Instagram, Andrea sta macinando fan a manetta. Superati i 650 mila followers, sembra non volersi fermare più. E di certo foto come questa aiutano eccome nell’attirare sempre nuovi ammiratori.

Il post di annuncio dei suoi prossimi impegni teatrali è corredato da immagini in tubino nero che fanno trasparire le curve maestose e accattivanti di Andrea. Che ammicca giocosamente e maliziosamente spiegando: “Vi agevolo un paio di foto che non fanno mai male”. Anzi, i fan ringraziano a suon di like e commenti, per il fascino straordinario della Delogu che anche in questo caso fa battere forte il cuore.