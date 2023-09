Allegri annuncia la tegola: poi il commento sul calciatore fuori rosa

Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha snocciolato la questione legata al calciatore fuori rosa, a causa del mercato.

Perché c’è un giocatore in particolare che ha saltato le prime due partite, con i tifosi che si sono chiesti del perché e, a quanto pare, c’era il mercato dietro la scelta di non schierarlo più, nonostante la centralità del progetto.

Rimasto alla Juventus, alla fine, Max Allegri ha scelto di chiarire quella che è la sua posizione all’interno del club bianconero, rivelando inoltre anche un infortunio. Una tegola vera e propria in vista dell’Empoli, con un titolare che non ci sarà a causa di un problema che continua ad avere.

Allegri parla in conferenza: doppio annuncio sulla Juventus

C’è un doppio annuncio, con le parole chiarissime da parte di Allegri in merito a quello che è l’imminente impegno contro l’Empoli, partita che si disputerà nella giornata di domenica.

Oggi scendono in campo altre squadre, domani sarà il turno della Juventus che sfiderà l’Empoli al Castellani nella terza giornata di Serie A. Una partita che non vedrà protagonista un titolare a causa dell’infortunio e Allegri ne annuncia l’assenza in conferenza stampa.

Il tecnico della Juventus annuncia infatti l’assenza di Szczesny. E, oltre all’infortunio del polacco, svela anche le ultime su uno dei calciatori titolari che sembrava escluso a causa delle voci di calciomercato, dalle scelte di Allegri nelle prime due partite dei bianconeri.

La conferenza stampa di Allegri: le parole su Szczesny e non solo

Ha parlato in conferenza stampa, nel giorno di vigilia di Empol-Juventus, il tecnico Max Allegri. L’allenatore toscano ha così parlato di Szczesny, assente per infortunio: “Non sarà a disposizione per il match, rientrerà dopo la sosta. Lui sta meglio dopo il colpo subìto, ma non penso sia in condizioni per giocare la partita”.

Tra i pali sarà confermato Mattia Perin, così come nella sfida contro il Bologna, finita per 1-1 e non senza polemiche, considerando quello che fu l’errore arbitrale del calcio di rigore non concesso a favore dei felsinei. E Allegri parla anche dell’assenza sua personale nel post-partita, quando ha mandato a parlare il vice Landucci: “Non ero presente perché sono stato poco bene. Tutto regolare, ma in vent’anni non mi è mai successo. È stata una settimana nella quale sono stato malconcio, ma non è successo niente di troppo particolare”.

Ultime sulla Juventus: reintegrato un calciatore, le parole di Allegri

Nelle prime due partite si è vista l’assenza a sorpresa di Filip Kostic, esterno serbo della Juventus che in sostanza non è mai stato preso in considerazione, col calciomercato aperto che lo ha visto protagonista di alcune voci di mercato. Alla fine Massimiliano Allegri ha rivelato che non c’entrava il mercato e, al contrario, potrebbe finire anche titolare nella sfida di Empoli.