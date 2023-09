Serie A: Papu Gomez torna a parametro zero, colpo per l’Europa

Uno dei calciatori che in Italia, anche in termini emotivi, ha lasciato il segno è senza ombra di dubbio Alejandro Papu Gomez. Il campione argentino ha rescisso il proprio contratto con il Siviglia ed ora lavora per tornare in Serie A. Ci punta che la big che vuole lottare per l’Europa.

Il calciomercato che si è appena concluso ha portato in dote tanti colpi di altri profili. In ambito internazionale ma anche a livello nazionale, dove la curiosità è alle stelle per vedere quello che questo campionato avrà da dirci. Nonostante la sessione sia finita nella giornata di ieri, è ancora possibile regalarsi dei colpi per le varie compagini. Si possono, infatti, tesserare i calciatori svincolati e si è aggiunto a questa lista un profilo a dir poco interessante. Stiamo parlando di Alejandro Gomez. “El Papu“. E’, infatti, un obiettivo di una squadra molto ambiziosa e desiderosa di puntare con decisione sull’Europa.

El Papu di nuovo in Serie A

All’età di 35 anni la capacità di incidere del “Papu” non può essere più la stessa, soprattutto in termini di continuità. La sua classe, però, per scampoli di partita o con una gestione fisica oculata, può essere decisiva e per questo motivo un club di Serie A sta pensando di approfittare gli ultimi sviluppi, visto che si è svincolato ieri dal Siviglia.

La Fiorentina, infatti, già in passato lo ha sondato ed ora potrebbe tornare alla carica visto che ha la possibilità di tesserarlo a parametro zero. Allo stato attuale delle cose, infatti, alle spalle di Bonaventura come trequartista c’è solo il giovanissimo Infantino. Per quanto profilo di talento, potrebbe aver bisogno di tempo per crescere. E farlo alle spalle del “Papu” Gomez suo connazionale potrebbe essere la soluzione ideale.

Papu Gomez alla Fiorentina, colpo a sorpresa

Dopo un anno e mezzo da assoluto protagonista con la maglia del Siviglia, El Papu nella passata stagione ha faticato a trovare spazio e ad essere decisivo. Per questo motivo, all’età di 35 anni, ha deciso di rescindere il proprio contratto e di porre fine così alla sua avventura in terra andalusa. Nel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano sarebbe praticamente perfetto e soprattutto in ambito europeo la sua esperienza a disposizione della Fiorentina potrebbe essere decisiva.