Calciomercato, è UFFICIALE l’arrivo di Ghoulam: l’ex Napoli arriva gratis

Il colpo di calciomercato è a costo zero e dopo un anno praticamente sabbatico, perché da quando si è svincolato dal Napoli – club che non gli ha più rinnovato gli accordi contrattuali -, non ha mai più trovato squadra.

Una squadra arriva per lui e, nel finale della sua carriera, spera di poter tornare a livelli importanti. Cercato in Serie A, alla fine, ecco qual è la destinazione definitiva con annuncio ufficiale per Faouzi Ghoulam.

È ufficiale l’arrivo di Faouzi Ghoulam, con comunicato apparso sul sito del club per quanto riguarda il suo approdo gratuito per rinforzare la squadra.

Cercava una nuova occasione il calciatore che, in più occasioni, era stato ospite a DAZN come opinionista tecnico nella trasmissione “Tutti Bravi dal Divano”, assieme a tanti ex calciatori della Serie A. Voleva rimettersi in gioco e, dopo i rumors in Serie A che lo hanno accostato in particolar modo alla Lazio di Maurizio Sarri, ecco che arriva una nuova avventura per lui, ma non in Italia.

Perché, a prendere Ghoulam, è l’Hatayspor. Il club turco ha ingaggiato, dalla lista dei calciatori svincolati, l’ex terzino del Napoli.

Giocherà nell’Hatayspor, club turco, l’ex Napoli Faouzi Ghoulam. Un intreccio vero e proprio considerando che di recente, proprio la squadra turca, ha affrontato il Napoli. Precisamente nel corso dell’ultima estate quando, la società turca ha disputato un’amichevole contro la formazione di Rudi Garcia, nei test di preparazione a quello che è il campionato e la stagione che ha appena aperto le proprie porte.

In Turchia, la squadra di Ghoulam, si trova in questo momento a quota 5 punti dopo 3 partite, con le alte ambizioni della società turca che prima o poi vorrà trovarsi tra le squadre che competono per le manifestazioni europee, assieme ai soliti Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce. In Turchia, nelle partite del campionato di Super Liga in Turchia, sfiderà inoltre l’amico di sempre, Dries Mertens.

Ghoulam giocherà con un ex compagno del Napoli in Turchia: il giocatore

Oltre a sfidare Mertens in Turchia, all’Hatayspor ritroverà un ex compagno del Napoli, Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino farà reparto in difesa con Nikola Maksimovic, con il quale ha condiviso un’esperienza importante al Napoli, specie nell’anno in cui ha sfiorato lo Scudetto, quando ha vissuto quello che è stato al contempo il momento più brutto della sua carriera, a causa dell’infortunio al ginocchio.