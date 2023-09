Juventus, un big salta l’Empoli: annuncio di Allegri

Continuano ad arrivare brutte notizie dall’infermeria della Continassa per Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa di oggi di avvicinamento alla sfida di domani pomeriggio contro l’Empoli, il tecnico della Juventus ha fatto un annuncio importante che ha lasciato decisamente di stucco i tifosi bianconeri.

Per la seconda volta in tre giornate di campionato, infatti, Massimiliano Allegri ha annunciato l’assenza di un suo giocatore per infortunio.

L’allenatore della Juventus avrà dunque anche in questo caso il compito di modellare la formazione in base alle esigenze di questa, mandando in campo i migliori undici possibili, anche perché con un Milan che viaggia a questa velocità la Vecchia Signora non si può permettere un altro passo falso dopo quello di settimana scorsa allo Stadium se vuole lottare per lo scudetto.

Salterà Empoli-Juventus: l’annuncio di Allegri

Anche oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri non ha dato buone notizie ai tifosi della Juventus ed a molti fantallenatori. Il tecnico bianconero, infatti, ha svelato che in occasione della trasferta di domani ad Empoli mancherà uno dei pilastri della sua formazione titolare a causa di un infortunio.

Della precarietà fisica del giocatore, considerati i recenti problemi, se ne era già a conoscenza, ma si sperava che dopo settimana scorsa almeno per la partita contro gli azzurri di Zanetti il bianconero potesse recuperare. Così, alla fine, non è stato, e la sua assenza in mezzo al campo potrebbe farsi sentire anche domani pomeriggio, in un campo ostico dove la Juventus ha sempre storicamente avuto difficoltà. Sostituirlo non sarà affatto difficile, vista comunque la qualità e la profondità della rosa a disposizione, ma giocatori del genere è sempre meglio averli. Sempre.

Stando dunque a quanto annunciato oggi in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, dopo aver saltato la partita casalinga contro il Bologna, Wojciech Szczesny salterà anche Empoli-Juventus a causa di un infortunio conseguenza di uno scontro di gioco subito durante l’allenamento di rifinitura della sfida contro gli emiliani.

Juventus, Szczesny out anche contro l’Empoli: ecco quando torna

Wojciech Szczesny non prenderà parte neanche alla trasferta di Empoli con la Juventus. L’estremo difensore polacco non è ancora al 100%, ma nel corso della conferenza stampa di oggi Massimiliano Allegri ha svelato quando potrebbe tornare a difendere i pali della Vecchia Signora.

L’allenatore bianconero ha infatti detto che: “Wojciech sta meglio, ma non è ancora nelle condizioni di poter giocare. Posso dire che tornerà al top subito dopo la sosta”.

Juventus, Szczesny ancora ai box: toccherà ancora a Perin

Con Szczesny ancora fermo ai box, toccherà ancora una volta a Perin difendere i pali della Juventus. Dopo l’ottima prestazione contro il Bologna, il portiere ex Genoa è pronto a prendersi nuovamente la scena, e nulla esclude che nel corso di questa stagione possa anche prendere il posto del collega polacco, che comunque non da più le garanzie di una volta, soprattutto a livello fisico.