Dramma tremendo per un Big dell’Inter, l’annuncio sconvolge i tifosi

Un calciatore dell’Inter ha avuto moltissime difficoltà in passato. Spuntano delle rivelazioni che certamente sorprenderanno i tifosi.

L’Inter anche in questa stagione si candiderà come uno delle favorite per la vittoria dello Scudetto. Dopo aver mancato clamorosamente il trionfo nel 2022 ed essere uscita troppo presto dalla lotta nell’ultima stagione, la squadra di Simone Inzaghi vuole recuperare terreno.

I vice-campioni di Europa in carica sono partiti col piede giusto. Doppio successo nelle prime due giornate di campionato, entrambe terminate 2-0 per i nerazzurri con un Lautaro Martinez sempre più sugli scudi e leader della squadra interista.

Inoltre dal mercato sono arrivate ultime importanti soddisfazioni. Dopo essersi assicurata elementi esperti e perfetti per il gioco di Inzaghi, come Sommer, Cuadrado, Frattesi e Arnautovic, l’Inter ha di fatto chiuso la sessione estiva con il super colpo Benjamin Pavard, difensore arrivato dal Bayern Monaco.

Pavard, la rivelazione sul colpaccio dell’Inter: in passato il francese ha sofferto di depressione

Pavard ha voluto fortemente l’Inter. Una volta saputo del forte interesse nerazzurro nei suoi confronti, il difensore francese ha spinto per ottenere la cessione dal Bayern, addirittura ammettendo di essere infortunato ed indisposto e dunque non partecipando più alle uscite ufficiali dei tedeschi.

L’affare si è concluso a 30 milioni di euro più bonus. Una soluzione ideale per tutti: Pavard sbarca in Italia, dove sfiderà i suoi compagni di nazionale e rossoneri Hernandez e Giroud. L’Inter si assicura un braccetto difensivo destro di grande spessore ed il Bayern Monaco ottiene una importante rendita per un calciatore in scadenza tra 12 mesi.

Un colpaccio per rimpolpare la difesa interista e rimpiazzare la partenza di Milan Skriniar. Ma in pochi sanno che Pavard in passato ha dovuto superare un periodo difficilissimo della propria vita personale. Lo ha confessato mesi fa in un’intervista molto intima a Le Parisien, quando ha ammesso di essere stato vittima di una forte depressione.

Tutto risale al periodo della pandemia Covid: “Ho sofferto di depressione in quel momento, è stato difficile. Sentivo che la mia vita non era felice, non andavo oltre, ma mi è stato utile. Ho superato questa fase cercando di migliorare me stesso. Pochi sanno cosa ho passato, solo perché sei un calciatore ricco e famoso non è detto che non possa soffrire”.

Oggi Benjamin Pavard, classe ’96 cresciuto nella provincia di Lille, ha superato la pessima fase ed è pronto e carico per la sua nuova avventura italiana. Una risorsa top per l’Inter che verrà.

