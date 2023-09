Italia, Spalletti si presenta e parla del Napoli: tifosi senza parole

Poco fa è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico dell’Italia. Tanti gli argomenti trattati dall’oramai ex allenatore del Napoli, scelto dal presidente Gravina come il successore di Roberto Mancini alla guida della Nazionale.

Ovviamente nel corso di questa conferenza stampa non si poteva non tornare a parlare per l’appunto dell’esperienza partenopea di Spalletti, sulla quale ha rilasciato dichiarazioni che hanno decisamente lasciato senza parole i tifosi del Napoli.

Con De Laurentiis, però, le cose non sarebbero finite come si sperava, a causa di questa fantomatica clausola di cui tanto si è parlato in questi giorni e che ha creato non poche discussioni.

Spalletti torna a parlare di Napoli da ct della Nazionale

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Dopo l’annuncio degli scorsi giorni, l’allenatore italiano è stato oggi anche presentato in conferenza stampa, durante la quale sono stati trattati tantissimi argomenti importanti, fra i quali anche la sua passata esperienza al Napoli.

Ed è forse proprio grazie quanto fatto al fianco di De Laurentiis che oggi Spalletti può orgogliosamente definirsi il nuovo baluardo del movimento calcistico italiano. Come detto, riconoscente com’è lui, nel corso della conferenza stampa di oggi l’ex allenatore del Napoli ha dedicato un piccolo spazio a quella che è stata la sua, vittoriosa ed indimenticabile, recente esperienza, rilasciando dichiarazioni che hanno decisamente lasciato senza parole i suoi ex tifosi.

Parlando di Napoli e di quel che è stato, Spalletti ha infatti detto: “Ho un ricordo bellissimo della mia esperienza in azzurro. E’ stato un qualcosa di travolgente, più di quanto si possa realmente immaginare“. Ovviamente, parlando di Napoli, si è ovviamente anche tornati sulla questione clausola-De Laurentiis, argomento sul quale il neo commissario tecnico ha però cercato di distogliere l’attenzione rispondendo nella maniera più diretta e chiara possibile.

Spalletti e la clausola di ADL: cosa sta succedendo, l’annuncio

Per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha dovuto, in qualche modo, svincolarsi dalla clausola che lo legava al Napoli, la stessa che in questi giorni si è presa la scena e che il presidente De Laurentiis pretendeva di essergli pagata.

Ovviamente un argomento così delicato come questo è stato trattato oggi in conferenza stampa, ma molto lucido Spalletti ha risposto dicendo: “Dobbiamo mettere delle cose apposto, che spero possano risolversi al più presto, ma questa clausola col Napoli non mi farà ripensare alla mia decisione. I legali sono al lavoro per trovare la soluzione migliore per tutte e due le parti”.

Italia: Spalletti parla di Gravina e di quel sogno che aveva da bambino

In conclusione della sua conferenza stampa di presentazione, il neo commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato anche del presidente Gravina e di quel sogno che aveva da bambino:



“Ovviamente ringrazio il presidente Gravina e tutto lo staff della Federazione per questa splendida opportunità che mi hanno dato. Mi hanno permesso di sviluppare al meglio il mio lavoro nonostante siano stati giorni molto complessi. Cosa significa essere CT? Un’emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano, dal ’70 quando la mia mamma mi cucì la prima bandiera tricolore per festeggiare le gesta della Nazionale”.