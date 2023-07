Juventus: Vlahovic infuriato con Allegri, spunta fuori la verità

Si parla tanto da tempo del rapporto tra Allegri e Vlahovic alla Juventus con i continui problemi tra i due che starebbero portando la società a valutare la sua cessione in questo mercato estivo.

Al momento ci sono diverse società interessate, ma niente di realmente concreto alle cifre che vorrebbe la società bianconera. Perché il mercato degli attaccanti sembra essere ancora fermo e in fase di stallo, molto dipenderà da Mbappe altri campioni.

In base a quello che poi accadrà nel giro dei prossimi giorni che si potrebbe sapere di più riguardo i movimenti in entrata e in uscita di alcuni club tra cui anche la Juventus che potrebbe chiarire in questi prossimi giorni la situazione di Dusan.

Calciomercato Juventus: caso Vlahovic Allegri

Si è parlato tanto del caso tra Vlahovic e Allegri in questo anno e mezzo da quando è approdato in bianconero il giovane attaccante serbo e ha avuto un rendimento molto più basso rispetto a quanto dato alla Fiorentina, almeno dal punto di vista realizzativo. In molti hanno iniziato ad incolpare l’allenatore per un gioco che proponeva poche occasioni da gol all’attacco della Juve e altri contro il giovane bomber per il suo scarso rendimento. Intanto, ora spuntano fuori nuove notizie.

Perché sul caso Vlahovic Allegri si è parlato tanto anche di quello che sarebbe uno scontro ripetuto avuto tra i due alla Juve che potrebbe spingere la società addirittura a vendere in questa finestra di mercato il giocatore. Al momento non sono arrivate le offerte adeguate, anche perché la Juventus non ha intenzione di svenderlo, anzi. La valutazione al momento che fa il club bianconero per il proprio giocatore è di circa 90 milioni di euro e solo a certe cifre sarà lasciato andare.

Ma non c’è nessuna fretta o esigenza di vendere Vlahovic nemmeno per Allegri, ora viene svelato tramite un video quello che è il reale rapporto tra i due alla Juventus. Una situazione che potrebbe spegnere tutte le voci sul conto dei due protagonisti.

Juventus: Vlahovic e Allegri scherzano in allenamento

Bellissimo il video pubblicato dalla Juventus sulla pagina ufficiale Twitter dove Allegri e Vlahovic si sfidano con i calci da dietro la bandierina del calcio d’angolo con il tentativo di fare gol.

Battute e sfottò con Allegri che batte Vlahovic tra le tante risate tra i due, proprio come era accaduto con Pogba anni fa a basket. Siparietto molto divertente che spegne ogni possibile voce su un rapporto freddo tra i due.

Juve: Vlahovic resta con Allegri

Adesso, allora, sembra che alla fine Vlahovic resterà alla Juventus e con Allegri stia lavorando proprio per entrare sempre di più nei meccanismi dei bianconeri. Intanto, il giocatore che ha sofferto molto anche gli infortuni in questo ultimo anno sta provando a recuperare al meglio.