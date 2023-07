Elisabetta Gregoraci, show in bikini bianco: le curve sono da togliere il fiato

Elisabetta Gregoraci in bikini bianco fa risaltare come non mai il suo fisico pazzesco, la showgirl al mare è davvero uno spettacolo

Non si smentisce davvero mai, Elisabetta Gregoraci, con un fascino che sembra sempre più avere qualcosa di divino. La popolare showgirl calabrese sta facendo letteralmente impazzire i fan in questa estate 2023 con immagini da capogiro, confermando tutte le ottime premesse che già si potevano immaginare.

Da anni ormai in fatto di bellezza e sensualità, Elisabetta è una garanzia. Una classe e un’eleganza mediterranea seducente e provocante che lascia sempre il segno in qualsiasi occasione. La modella si conferma sempre in ottima forma e anno dopo anno addirittura da’ l’impressione di riuscire ad alzare sempre un po’ l’asticella, per la gioia dei tantissimi ammiratori che la seguono incantati, senza riuscire a distogliere lo sguardo da lei.

43 anni, Elisabetta mette in mostra sempre e comunque la silhouette e lo charme di una ragazzina. E ce lo sta dimostrando sia sui social che sul piccolo schermo, dove è diventata una delle conduttrici televisive più acclamate in assoluto. Alla settima stagione alla conduzione del tour di Battiti Live, sta regalando serate indimenticabili ai telespettatori con la sua presenza scenica da favola e abbigliamenti clamorosi e sensuali. Per non parlare degli scatti sul suo profilo Instagram, che sono davvero fuori controllo.

Elisabetta Gregoraci emerge dall’acqua come una venere: scollatura clamorosa e molto altro

Una estate in cui Elisabetta, naturalmente, si sta concedendo a più riprese bagni al mare, giornate di relax preziose da cui emerge tutta la sua bellezza sopraffina. Visioni celestiali, come le ultime che ci regala in costume, in una caletta estremamente suggestiva, ma i panorami migliori ai nostri occhi li propone lei.

Fisico slanciato e suadente, perfetto in ogni dettaglio. Il bikini bianco esalta la meravigliosa scollatura, Elisabetta esce dall’acqua e ci fa sognare ad occhi aperti. Lei trova refrigerio in mare, per tutti noi invece le temperature salgono in maniera inesorabile.

Per non parlare degli altri scatti dove mette in mostra anche gambe da infarto (pur se con una delle foto un po’ ‘sospetta’ per il photoshop) e un lato B micidiale. In ogni caso, like e commenti si sprecano da parte della sua vasta platea di ammiratori, che raccoglie ormai su Instagram quasi due milioni di followers.